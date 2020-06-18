Про це розповідають #Букви.
Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році з метою призначення Сергія Семочко першим заступником голови служби.
Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування – з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.
Засідання Печерського райсуду призначено на 15:00.
Під будівлю райсуду приїхали прихильники п’ятого президента Петра Порошенка. Також стягуються сили поліції.
Підтримати Петра Порошенка прийшли кияни, народні депутати від “Європейської Солідарності” Іванна Климпуш-Цинцадзе, Софія Федина глава молодіжного крила “Євросолідарності” Динара Габібуллаєва, відомі журналісти: Дмитро Чекалкін.
Приїхала дружина президента – Марина Порошенко.
#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається.
Долучайтесь до прямого ефіру!
#СтопЗЕнукович
Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.
- Раніше прессекретар Порошенка Святослав Цеголко заявив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в четвер, 18 червня, прийде до Печерського суду. Похорон Олексія Порошенка перенесено на п’ятницю, 19 червня.
- Раніше повідомлялося, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова просить Печерський суд перенести засідання щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту Петру Порошенку в зв’язку зі смертю його батька.