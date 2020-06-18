Про це розповідають #Букви.

Нагадаємо, що Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенко про підозру нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки у 2018 році з метою призначення Сергія Семочко першим заступником голови служби.

Прокуратура наполягає на арешті Петра Порошенка на період досудового розслідування – з можливістю внесення застави в розмірі 10 млн грн.

Засідання Печерського райсуду призначено на 15:00.

Під будівлю райсуду приїхали прихильники п’ятого президента Петра Порошенка. Також стягуються сили поліції.

Підтримати Петра Порошенка прийшли кияни, народні депутати від “Європейської Солідарності” Іванна Климпуш-Цинцадзе, Софія Федина глава молодіжного крила “Євросолідарності” Динара Габібуллаєва, відомі журналісти: Дмитро Чекалкін.

Приїхала дружина президента – Марина Порошенко.

#ПечернеСудилище над Петро Порошенко починається. Долучайтесь до прямого ефіру! #СтопЗЕнукович Опубліковано Європейська Солідарність Четвер, 18 червня 2020 р.