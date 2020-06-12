Шевченківський районний суд Києва оголосив перерву до 15 червня у засіданні з обрання запобіжного заходу для активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Наступне засідання відбудеться о 10:00 у понеділок, 15 червня”, – оголосив суддя Володимир Бугіль.

Варто зазначити, що під час засідання, яке тривало з ранку, адвокати кілька разів заявляли відвід судді (зокрема, через те, що він розглядав справи проти учасників Майдану, а також звинувативши його в упередженості). Але ці клопотання не були задоволені.

Також суд відмовився задовольнити клопотання про відвід прокурора Миколи Бозовуляка. За словами адвокатів, прокурор є упередженим “і приховав від суду низку доказів, які доводять невинність Стерненка”.

Крім того, захист відзначав, що підозра активісту написана некомпетентно.

Стерненко, і собі, звернув увагу на те, що він викликав “швидку” Івану Кузнєцову, якого поранив. Активіст також вказав, що характер поранень, які були у нього самого, неможливо нанести собі самостійно.

Крім того, він навів низку публікацій у ЗМІ про необґрунтованість підозри. Зокрема, новину “Слідства.Інфо” про те, що колишній старший групи прокурорів у цій справі місяць тому відмовився підписувати підозру Стерненку. Прокурор Андрій Радіонов назвав підозру такою, що “не ґрунтується на доказах”. Незабаром після цього він залишив справу.

Захист Стерненка заявив клопотання про виклик на судове засідання прокурора Андрія Радіонова, проти чого заперечила сторона звинувачення. Але суд задовольнив клопотання щодо виклику прокурора

Під час засідання суд встиг заслухати прокурора-обвинувача і трьох свідків – народних депутатів, які є членами тимчасової слідчої комісії, що розслідує факти нападів на активістів.

Зокрема, виступила нардеп від “Голосу” Соломія Бобровська, яка розповіла, що під час роботи ТСК помітила політизацію справи Стерненка з приходом на посаду генпрокурора Ірини Венедіктової. За словами Бобровської, до призначення нового генпрокурора “не стояло питання вручення Стерненку підозри за вбивство”.

Нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос розповів в суді, що прокурор Радіонов під час засідань ТСК повідомив, що йому надходили вказівки від керівництва Офісу Генпрокурора про повідомленні Стерненку про підозру.

Також у суді дав свідчення ще один депутат від “Слуги народу” – Дмитро Гурін.

Варто відзначити, що Стерненка готові взяти на поруки ряд людей, в тому числі народні депутати (зокрема, Яна Зінкевич від “Європейської Солідарності”).

Як відомо, 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року.

Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “щодо ножа є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.