Після відставки Арсена Авакова під будівлею Міністерства внутрішніх справ на вулиці Богомольця в Києві влаштували "святковий загальнонаціональний ультра-позитивний рейв".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.

Активісти переконані, що Аваков має бути також притягнутий до кримінальної відповідальності. Крім цього, вони вважають, що наступник міністра матиме розпочати свою діяльність с реформування правоохоронної системи, зокрема, її зачищення від осіб, пов’язаних з колишнім міністром (згадуються заступники, керівництво Нацполіції тощо).

“Нарешті чорта прибрали з посади міністра. Наступним кроком має стати відкриття низки кримінальних справ проти нього, а згодом — тюрма. Але сьогодні ми святкуємо та проводжаємо Авакова подалі від Міністерства внутрішніх справ та будь-яких державних справ загалом”, — йдеться в анонсі заходу.

Напередодні вечірки поліція перекривала дорогу до МВС, до місця проведення заходу було стягнуто чимало правоохоронців.

На заході лунала гучна музика. Присутні — близько 200 осіб — танцювали, палили фаєри, запускали феєрверки.