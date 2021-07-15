Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. 15 липня Верховна Рада 291 голосом підтримала відставку.
Активісти переконані, що Аваков має бути також притягнутий до кримінальної відповідальності. Крім цього, вони вважають, що наступник міністра матиме розпочати свою діяльність с реформування правоохоронної системи, зокрема, її зачищення від осіб, пов’язаних з колишнім міністром (згадуються заступники, керівництво Нацполіції тощо).
“Нарешті чорта прибрали з посади міністра. Наступним кроком має стати відкриття низки кримінальних справ проти нього, а згодом — тюрма. Але сьогодні ми святкуємо та проводжаємо Авакова подалі від Міністерства внутрішніх справ та будь-яких державних справ загалом”, — йдеться в анонсі заходу.
Напередодні вечірки поліція перекривала дорогу до МВС, до місця проведення заходу було стягнуто чимало правоохоронців.
На заході лунала гучна музика. Присутні — близько 200 осіб — танцювали, палили фаєри, запускали феєрверки.
- Вечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голову комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ.
- У п’ятницю, 16 липня, Верховна Рада розгляне подання щодо призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.
- Голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про збільшення податків та акцизів та про податкову амністію.
- Крім цього, Монастирський підписав нардепові від “ОПЗЖ” Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.
- У Верховній Раді VIII скликання Денис Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від “Народного фронту” Антона Геращенка, який з вересня 2019 року є заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.