Очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про необхідність розблокування українських портів та зазначила, що продовольство стало частиною "арсеналу терору" Росії.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Зазначається, що під час звернення до Європарламенту в Страсбурзі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність якомога швидшого відновлення роботи українських портів. На її думку, це один зі шляхів вирішення імовірної продовольчої кризи у світі. Також вона зазначила, що їжа стала інструментом торору Росії .

“Тепер їжа стала частиною арсеналу терору Кремля, і ми не можемо це терпіти”, — наголосила очільниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн також зауважила, що санкції ЄС не торкаються найнеобхідніших харчових продуктів та не впливають на торгівлю зерном між РФ та країнами, які розвиваються.

Зокрема, голова Єврокомісії подякувала ООН за зусилля в розблокуванні українських портів.

Водночас у середу, 8 червня, в Анкарі відбулася зустріч очільників МЗС РФ та Туреччини, під час якої обговорювалися питання, пов’язані з експортом зерна з України.