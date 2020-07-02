Про це повідомили в прес-службі відомства.
Як повідомлялося раніше, 1 липня слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили з зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ прилади (клістрони), які є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що “створюється враження, що це (обшуки і вилучення обладнання — ред.) чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави”.
Пізніше в ДБР поінформували, що під час “санкціонованих оглядів військової техніки на території декількох військових частин” загалом було вилучено сім приладів. Того ж дня три з них повернули, ще 4 пообіцяли повернути 2 липня.
Також у відомстві почали внутрішнє розслідування, щоб визначити, чи були дії слідчих правомірними.
“Керівництвом Державного бюро розслідувань ініційовано проведення службового розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників ДБР”, — запевнили в бюро.
- 26 травня в музеї Івана Гончара в Києві п’ятий Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною відкрили виставку картин художників з українським корінням з сімейної колекції. Раніше Петра Порошенка викликали в Держбюро розслідувань, як свідка у справі про контрабанду 43 картин.
- Близько 16-ї години спецназ ДБР силою вдерся в музей Гончара і забрав з собою оригінали документів на картини.
- 29 травня Печерський суд Києва визнав незаконним обшуки в музеї Івана Гончара співробітниками Державного бюро розслідувань.