Держбюро розслідувань надасть оцінку правомірності дій своїх працівників, які вилучили військове обладнання під час обшуків в бригадах Повітряних сил ЗС України.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

Як повідомлялося раніше, 1 липня слідчі Державного бюро розслідувань під час обшуків вилучили з зенітних ракетних бригад Повітряних сил ЗС України, які базуються в Хмельницькій, Одеській та Херсонській областях НВЧ прилади (клістрони), які є одним з основних елементів системи наведення зенітних ракетних комплексів на ціль.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що “створюється враження, що це (обшуки і вилучення обладнання — ред.) чиясь спланована акція, спрямована на підрив обороноздатності держави”.

Пізніше в ДБР поінформували, що під час “санкціонованих оглядів військової техніки на території декількох військових частин” загалом було вилучено сім приладів. Того ж дня три з них повернули, ще 4 пообіцяли повернути 2 липня.

Також у відомстві почали внутрішнє розслідування, щоб визначити, чи були дії слідчих правомірними.