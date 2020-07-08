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“Основний репутаційний ризик в тому, що ми порушуємо міжнародні стандарти. У тому числі копенгагенський документ, який передбачає, що повинна бути змагальність між партіями та іншими організаціями”, – пояснила Айвазовська.

За її словами, в копенгагенському документі сказано, що форми висунення на виборах повинні бути різними: і через партії, і шляхом самовисування.

“З приводу постійності виборчого законодавства – три речі заборонені. Це зміни виборчої системи, що зараз відбуваються. Друге – межі округів мають бути відомі заздалегідь, тому що потенційний кандидат повинен знати, де він балотується, а у нас невідомі межі округів. І третє – це формування виборчих комісій, а тут у нас з’являються групи, які мають право на представництво в комісіях”, – розповіла спеціалістка.