Мільйони людей по всьому світу можуть постраждати від теплового стресу, який призводить до відмови деяких органів. Він буде наслідком змін клімату.

Про це повідомляє BBC.

Вчені стверджують, що тепловий стрес загрожує мільйонам людей по всьому світу. Передусім це стосується населення в мегаполісах, де багато людей залучені до роботи на свіжому повітрі. Зокрема, це робота на фермах і будмайданчиках, де не можна увімкнути кондиціонер. Також це стосується фабрик і лікарень.

Тепловий стрес може статися через те, що умови праці будуть “дуже спекотними для роботи”.

Вчені навели приклад. Зараз у лікарнях через поширення коронавірусу, рекомендують не вмикати кондиціонери. Медики через надмірну спеку стали занадто дратівливими. Також вони змушені носити захисний одяг, а в ньому занадто жарко.

За словами вчених, у міру зростання проблеми з підвищеною температурою і підвищеною вологістю, до 2100 року понад 1,2 мільярда людей можуть страждати від теплового стресу.

Тепловий стрес — це стан організму, коли тіло не може належним чином охолонути, тому внутрішня температура продовжує зростати до небезпечного рівня, і ключові органи можуть відключитися. Це відбувається ще й тому, що людина не може спітніти, оскільки повітря занадто вологе.

Щоб уникнути цієї проблеми, людям слід пити багато рідини до того, як вийдуть на роботу. Також потрібні регулярні перерви, під час яких потрібно пити воду. Люди, які працюють під сонцем, обов’язково мають відпочивати в затінку.