Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію ЗМІ про те, що в побитті та зґвалтуванні жінки в Кагарлицькому відділенні поліції причетні і інші співробітники райвідділу.

Про це “Фактам” повідомив прес-офіцер ДБР Максим Білоусенко.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції (Київська область) за фактом зґвалтування жінки і тортур по відношенню до неї.

“Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про те, що до справи про побиття та зґвалтування могли бути причетні і інші співробітники райвідділу”, – сказав він.

Повідомляється, що жінка, яку зґвалтували в відділенні поліції, не була підозрюваною у якій-небудь справі.

“Це 24-річна місцева жителька. Вона проходила у справі просто як свідок. Її викликали на допит саме як свідка, так як в кримінальному провадженні, яке на той момент розслідувалося – кілька знайомих жінки фігурували як підозрювані в крадіжках особистого майна. До потерпілої поліцейські приїхали ввечері 24 травня. Треба сказати, що ця жінка, скажімо так, з соціально незахищеної сім’ї. Кілька разів раніше вона притягувалася як підозрювана у справі про крадіжки”, – повідомляє джерело видання.

Поліцейські почали вживати спиртне прямо в кабінеті і в присутності свідка. Потім вони почали її бити, надягли на неї протигаз, стріляли над головою з пістолета.

“Чого хотіли добитися? Напевно, щоб свідок взяла на себе чужі крадіжки. Причому жінку зґвалтували по черзі кілька разів. Їй потім навіть погрожували, що закопають в лісі. Ще одна резонансна деталь. У сусідньому кабінеті в цей же час допитували чоловіка. Він почув жіночі крики в іншій кімнаті, захвилювався, і поліцейські, щоб змусити його мовчати, нікому не розповідати про те, що він чув (саме тільки чув, бачити не міг), почали його теж бити. У чоловіка перелом носа і ребер. Він стверджує, що його також погрожували зґвалтувати і насильно вливали в рот горілку. До речі, насильно горілкою поїли і потерпілу жінку”, – повідомляє видання.

За офіційною інформацією, в зґвалтуванні 24-річної жінки підозрюють оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

“Перший – начальник сектору кримінальної поліції. Одружений, має двох дітей. Звання – капітан. Він учасник АТО. Його, до речі, відзначали неодноразово за зразкову службу. Раніше він був начальником карного розшуку Лівобережного району Маріуполя. Другому – 29 років, він опер. Теж одружений, але дітей немає. Поки в ДБР збирають про заарештованих більше інформації”, – пишуть “Факти”.

Начальник поліції Київскої області Андрій Нєбитов в своєму пості в Facebook написав, що один із заарештованих поліцейських вже мав дисциплінарне правопорушення і його незабаром повинні були звільнити з органів.