Ізоляція областей в Україні під час спалаху коронавірусу була правильним рішенням, оскільки зменшила шанси на поширення COVID-19.

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам лікар, керівник напряму з медичного менеджменту у Lviv Business School Ігор Заставний.

Він нагадав, що подібна практика, зокрема, застосовувалася у Львівській та Чернівецькій областях.

“Зараз бачимо, що у нас ізолюють цілі області, де виявили дуже високий рівень захворюваності. Це Львівська, Чернівецька області, це Київ”, – заявив медик.

На уточнююче запитання, чи є це правильним кроком, Заставний відповів ствердно.

“Я гадаю, правильне (рішення, – ред.). Це все ж зменшує шанси на поширення інфекції далі. Не лише на обласному, а й на державному рівні часто треба приймати жорсткі рішення. Наприклад, якщо десь потрібна секторальна ізоляція і треба обмежити роботу важливого підприємства, то це слід робити. Тут треба відштовхуватися від показників захворюваності і дивитися, чи збільшуються цифри”, – наголосив він.

Заставний також прокоментував ситуацію у Львівській області. За словами медика, рівень захворюваності на коронавірус у цьому регіоні зростає. При цьому область вже не встигає обробляти всі проби на COVID-19.

“Пацієнтів стає все більше, контактів теж все більше… Львівщина вже не справляється із тією великою кількістю тестувань, які треба зараз робити в області. Частину тестів вже відправляємо в Тернопіль та інші міста”, – зазначив медик.

Заставний уточнив, що влада Львівської області затвердила “адекватні карантинні заходи”, але люди їх не завжди дотримуються.

“На Львівщині карантинні заходи доволі адекватні. Інше питання – чи дотримуються цих заходів люди. Особисто я бачу, що не дотримуються. Зараз на Львівщині фіксують різкий ріст захворюваності. Я щодня бачу у публічних місцях реально велику кількість людей без масок. Є й такі, які демонстративно знімають їх, коли заходять у приміщення”, – розповів він.