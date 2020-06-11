Про це розповів в інтерв’ю #Буквам лікар, керівник напряму з медичного менеджменту у Lviv Business School Ігор Заставний.
Він нагадав, що подібна практика, зокрема, застосовувалася у Львівській та Чернівецькій областях.
“Зараз бачимо, що у нас ізолюють цілі області, де виявили дуже високий рівень захворюваності. Це Львівська, Чернівецька області, це Київ”, – заявив медик.
На уточнююче запитання, чи є це правильним кроком, Заставний відповів ствердно.
“Я гадаю, правильне (рішення, – ред.). Це все ж зменшує шанси на поширення інфекції далі. Не лише на обласному, а й на державному рівні часто треба приймати жорсткі рішення. Наприклад, якщо десь потрібна секторальна ізоляція і треба обмежити роботу важливого підприємства, то це слід робити. Тут треба відштовхуватися від показників захворюваності і дивитися, чи збільшуються цифри”, – наголосив він.
Заставний також прокоментував ситуацію у Львівській області. За словами медика, рівень захворюваності на коронавірус у цьому регіоні зростає. При цьому область вже не встигає обробляти всі проби на COVID-19.
“Пацієнтів стає все більше, контактів теж все більше… Львівщина вже не справляється із тією великою кількістю тестувань, які треба зараз робити в області. Частину тестів вже відправляємо в Тернопіль та інші міста”, – зазначив медик.
Заставний уточнив, що влада Львівської області затвердила “адекватні карантинні заходи”, але люди їх не завжди дотримуються.
“На Львівщині карантинні заходи доволі адекватні. Інше питання – чи дотримуються цих заходів люди. Особисто я бачу, що не дотримуються. Зараз на Львівщині фіксують різкий ріст захворюваності. Я щодня бачу у публічних місцях реально велику кількість людей без масок. Є й такі, які демонстративно знімають їх, коли заходять у приміщення”, – розповів він.
- Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксовано 29 тисяч 70 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 689 нових випадків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.
- Станом на 11 червня вісім областей та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантину. Це Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.