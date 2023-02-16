Про це повідомили під час брифінгу глава МЗС Ізраїлю Елі Коен та очільник МЗС України Дмитро Кулеба.
“Мій візит до Києва – це ще одне свідчення нашої підтримки українського народу… Ізраїль продовжуватиме нашу підтримку у майбутньому… Ми будемо допомагати у розробці системи раннього попередження для України”, – сказав ізраїльський міністр.
В Ізраїлі система поєднує радари та оптичні пристрої для виявлення запусків ракет і безпілотників. Вона ідентифікує розміри об’єктів і визначає загрози, після чого дані з’являються на електронній карті.
Сповіщення приходить до громадян на телефони. Також її транслюють через радіо, телебачення чи сирену.
- Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який перебував з візитом у Києві заявив, що Ізраїль підтримає запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.
- Зазначимо, що 16 лютого голова МЗС Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва зі своїм першим візитом в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.