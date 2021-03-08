Про це повідомила пресслужба уряду країни.

В’їзд для іноземців буде обмежений. У найближчі два тижні він буде дозволений тільки: подружжю або батькам громадянина або резидента Ізраїлю; професійним спортсменам, що прямують на змагання; особам, чия діяльність має життєво важливе значення для зовнішньої політики чи національної безпеки Ізраїлю, а також тим, хто іммігрує і не може змінити дату своєї імміграції, і іноземним робітникам.

За 24 години до вильоту іноземні громадяни повинні будуть подати онлайн-заяву. Заявки будуть розглянуті членами комітету, разом із супровідними документами, і буде прийнято рішення відповідно до всіх даних. Відповіді на запити даватимуться електронною поштою, наданою заявниками.

Студенти і волонтери в’їхати в країну до 27 березня не зможуть.

Прибулі до Ізраїлю зобов’язані піти на двотижневий карантин. Щоб потрапити на літак, громадяни повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого протягом 72 годин до вильоту.

Ізраїль послаблює обмеження, введені через коронавірус, на тлі масової вакцинації. Раніше в країні тим, хто отримав обидва компонента вакцини, дозволили відвідувати спортивні зали, басейни, спортивні та культурні заходи і ярмарки.