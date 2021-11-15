Про це повідомляє ізраїльське видання The Jerusalem Post.
Рішення було ухвалено після того, як переважна більшість (73 із 75) старших радників міністерства охорони здоров’я заявили, що вакцини є досить безпечними.
Згідно з клінічним дослідженням Pfizer, ефективність профілактики захворювань у дітей віком 5-11 років становить 91%.
За словами міністра, дату початку вакцинації буде визначено найближчими днями – очікується, що з наступного тижня.
Ізраїль раніше замовив вакцини у Pfizer – їхнє прибуття вже очікують.
Прем’єр-міністр Нафталі Беннет у неділю вранці заявив, що “це вибір батьків, але я закликаю їх захистити своїх дітей та зробити їм щеплення”.
“Я обов’язково візьму свого маленького сина Девіда на вакцинацію якнайшвидше”, – сказав Беннетт.
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