У неділю ввечері очільник міністерства охорони здоров'я професор Нахман Еш заявив, що Ізраїль схвалив вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років препаратом Pfizer.

Про це повідомляє ізраїльське видання The Jerusalem Post.

Рішення було ухвалено після того, як переважна більшість (73 із 75) старших радників міністерства охорони здоров’я заявили, що вакцини є досить безпечними.

Згідно з клінічним дослідженням Pfizer, ефективність профілактики захворювань у дітей віком 5-11 років становить 91%.

За словами міністра, дату початку вакцинації буде визначено найближчими днями – очікується, що з наступного тижня.

Ізраїль раніше замовив вакцини у Pfizer – їхнє прибуття вже очікують.

Прем’єр-міністр Нафталі Беннет у неділю вранці заявив, що “це вибір батьків, але я закликаю їх захистити своїх дітей та зробити їм щеплення”.

“Я обов’язково візьму свого маленького сина Девіда на вакцинацію якнайшвидше”, – сказав Беннетт.