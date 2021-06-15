Ізраїль дозволив в’їзд українцям: що необхідно знати мандрівникам

Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.
Туристи повинен подати заявку на в’їзд до Ізраїлю до дипломатичної або консульської установи цієї держави в Україні або до Управління з питань народонаселення та імміграції.
Право на в’їзд в Ізраїль мають іноземці:
- чиї батьки проживають в Ізраїлі;
- яких запросили на весілля чи похорони;
- які їдуть на лікування;
- студенти, які навчаються в Ізраїлі чи вступатимуть до вишів тощо.
Обов’язковою умовою для в’їзду в Ізраїль є наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття. Після приїзду необхідно зробити додатковий ПЛР-тест власним коштом.
Ізраїль вимагає, щоб ПЛР-тест зробити й власники сертифікату про вакцинацію та довідки про одужання від коронавірусу.
Також мандрівник повинен мати медичну страховку, яка покриває видатки на випадок COVID-19. Після отримання дозволу не більш ніж за 24 години до приїзду потрібно заповнити декларацію особи, яка в’їжджає до Ізраїлю. У цій декларації іноземець вказує особисті дані, медичні відомості та інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.
Іноземці повинні пройти 14-денну самоізоляцію. Вона може тривати 10 днів за умови, якщо пасажир матиме два негативні результати ПЛР-тесту.
Від самоізоляції звільняються лише люди, які мають довідку про вакцинацію або одужання від COVID-19 в Ізраїлі.
Усі необхідні для в’їзду документи потрібно видрукувати і мати з собою.
Пасажири, що їдуть через Ізраїль транзитом, також повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до посадки в Ізраїлі, якщо загальний час пересадки до 24 годин.
- Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
- В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
- Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.