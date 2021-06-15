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Ізраїль дозволив в’їзд українцям: що необхідно знати мандрівникам

З 14 червня Ізраїль дозволив українцям в’їзд на свою територію, але держава запровадила низку обов’язкових умов.

Вівторок, 15 червня 2021, 15:26

Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.

Туристи повинен подати заявку на в’їзд до Ізраїлю до дипломатичної або консульської установи цієї держави в Україні або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Право на в’їзд в Ізраїль мають іноземці:

  • чиї батьки проживають в Ізраїлі;
  • яких запросили на весілля чи похорони;
  • які їдуть на лікування; 
  • студенти, які навчаються в Ізраїлі чи вступатимуть до вишів тощо.

Обов’язковою умовою для в’їзду в Ізраїль є наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття. Після приїзду необхідно зробити додатковий ПЛР-тест власним коштом. 

Ізраїль вимагає, щоб ПЛР-тест зробити й власники сертифікату про вакцинацію та довідки про одужання від коронавірусу.

Також мандрівник повинен мати медичну страховку, яка покриває видатки на випадок COVID-19. Після отримання дозволу не більш ніж за 24 години до приїзду потрібно заповнити декларацію особи, яка в’їжджає до Ізраїлю. У цій декларації іноземець вказує особисті дані, медичні відомості та інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Іноземці повинні пройти 14-денну самоізоляцію. Вона може тривати 10 днів за умови, якщо пасажир матиме два негативні результати ПЛР-тесту.

Від самоізоляції звільняються лише люди, які мають довідку про вакцинацію або одужання від COVID-19 в Ізраїлі.

Усі необхідні для в’їзду документи потрібно видрукувати і мати з собою.

Пасажири, що їдуть через Ізраїль транзитом, також повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до посадки в Ізраїлі, якщо загальний час пересадки до 24 годин.

  • Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
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Теги: Ізраїль, туризм, Україна

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