Ізраїль дозволив в’їзд українцям: що необхідно знати мандрівникам

З 14 червня Ізраїль дозволив українцям в’їзд на свою територію, але держава запровадила низку обов’язкових умов.

Про це повідомили у посольстві України в Ізраїлі.

Туристи повинен подати заявку на в’їзд до Ізраїлю до дипломатичної або консульської установи цієї держави в Україні або до Управління з питань народонаселення та імміграції.

Право на в’їзд в Ізраїль мають іноземці:

чиї батьки проживають в Ізраїлі;

яких запросили на весілля чи похорони;

які їдуть на лікування;

студенти, які навчаються в Ізраїлі чи вступатимуть до вишів тощо.

Обов’язковою умовою для в’їзду в Ізраїль є наявність негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття. Після приїзду необхідно зробити додатковий ПЛР-тест власним коштом.

Ізраїль вимагає, щоб ПЛР-тест зробити й власники сертифікату про вакцинацію та довідки про одужання від коронавірусу.

Також мандрівник повинен мати медичну страховку, яка покриває видатки на випадок COVID-19. Після отримання дозволу не більш ніж за 24 години до приїзду потрібно заповнити декларацію особи, яка в’їжджає до Ізраїлю. У цій декларації іноземець вказує особисті дані, медичні відомості та інформацію про місце самоізоляції в Ізраїлі.

Іноземці повинні пройти 14-денну самоізоляцію. Вона може тривати 10 днів за умови, якщо пасажир матиме два негативні результати ПЛР-тесту.

Від самоізоляції звільняються лише люди, які мають довідку про вакцинацію або одужання від COVID-19 в Ізраїлі.

Усі необхідні для в’їзду документи потрібно видрукувати і мати з собою.

Пасажири, що їдуть через Ізраїль транзитом, також повинні мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше ніж за 72 години до посадки в Ізраїлі, якщо загальний час пересадки до 24 годин.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.

В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.