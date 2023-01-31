Про це повідомило The Time of Israel.

Служба безпеки розпочала підготовку до можливого удару Ірану. Співробітники обговорили питання, коли і як Іран відреагує на кілька ударів по автоколонах, відповідальність за які поклали на Ізраїль. Зазначено, що останні переправляли зброю та боєприпаси для бойовиків, котрих підтримує Тегеран у Сирії.

Видання зазначило, що авіаудари послідували за атакою безпілотників на ключовий об’єкт з виробництва зброї в іранському Ісфахані. Внаслідок нього постраждав завод із виробництва іранських безпілотників Shahed-136.

Атаки приписують Ізраїлю, який дотримується політики не коментувати такі операції.

Також служба безпеки готується до можливості того, що Іран націлиться на ізраїльських туристів, офіційних осіб та посольства за кордоном.

В Ірані попередили Єрусалим “не гратись із вогнем”. Зокрема, що Тегеран мститиметься.