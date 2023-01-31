Про це повідомило The Time of Israel.
Служба безпеки розпочала підготовку до можливого удару Ірану. Співробітники обговорили питання, коли і як Іран відреагує на кілька ударів по автоколонах, відповідальність за які поклали на Ізраїль. Зазначено, що останні переправляли зброю та боєприпаси для бойовиків, котрих підтримує Тегеран у Сирії.
Видання зазначило, що авіаудари послідували за атакою безпілотників на ключовий об’єкт з виробництва зброї в іранському Ісфахані. Внаслідок нього постраждав завод із виробництва іранських безпілотників Shahed-136.
Атаки приписують Ізраїлю, який дотримується політики не коментувати такі операції.
Також служба безпеки готується до можливості того, що Іран націлиться на ізраїльських туристів, офіційних осіб та посольства за кордоном.
В Ірані попередили Єрусалим “не гратись із вогнем”. Зокрема, що Тегеран мститиметься.
“Ізраїль чудово знає, що отримає відповідь, як це вже траплялося у минулому. Ті, хто грає з вогнем, першими обпікаються, якщо вирішать розпочати регіональну війну”, – сказав чиновник.
- Reuters писало, що за атаками може стояти Ізраїль, але країна не брала на себе відповідальності.
- Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі стосовно удару БПЛА по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан.