Ймовірно, Ізраїль стоїть за нічною атакою безпілотника на військовий завод в Ірані, заявив офіційний представник США. Іран стверджував, що перехопив безпілотники поблизу центрального міста Ісфахан, і заявив, що втрат і серйозних пошкоджень немає.

Про це повідомляє Reuters.

Розмір збитків не вдалося встановити незалежно. Іранські державні ЗМІ опублікували кадри, на яких видно спалах у небі та машини швидкої допомоги на місці події.

Представник ізраїльських військових відмовився від коментарів.

Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що жодні військові сили США не були залучені до ударів по Ірану, проте від подальших коментарів відмовився.

Про те, що офіційні особи США вказували на роль Ізраїлю в нападі, вперше повідомила Wall Street Journal з посиланням на кілька невстановлених джерел. Один американський посадовець на умовах анонімності зауважив агентству Reuters, що, схоже, причетний Ізраїль.

Тегеран офіційно не поклав провину за те, що міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян назвав нападом, спрямованим на створення “небезпеки” в Ірані. Але державне телебачення транслювало коментарі законодавця Хоссейна Мірзаї, який заявив, що існують “вагомі припущення”, що за цим стоїть Ізраїль.

Минулого тижня директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс здійснив візит до Ізраїлю, щоб обговорити регіональні питання, включно з Іраном.

Атака сталася на тлі напруженості між Іраном і Заходом через ядерну діяльність Тегерана та його постачання зброї — включно з дронами-камікадзе великого радіуса дії — для війни Росії проти України, а також через жорстокі придушення антиурядових демонстрацій.

Якщо припущення правдиві, — ізраїльський удар по Ірану стане першим під керівництвом прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з моменту його повернення на посаду минулого місяця на чолі найбільш правого уряду в історії Ізраїлю.

Раніше стало відомо про потужний вибух на військовому заводі в центральному місті Ірану Ісфаган.

Проте вже 29 січня з’явились супутникові знімки території іранського заводу з виробництва БПЛА Shahed-136 та інших дронів в іранському місті Ісфахан.

За минулі кілька років навколо іранських військових, ядерних і промислових об’єктів сталася низка вибухів і пожеж. У 2021 році Іран звинуватив Ізраїль у диверсії на своєму ключовому ядерному об’єкті в Натанзі та пообіцяв помститися за напад.

Вибухи на “чутливих” об’єктах в Ірані іноді викликали занепокоєння на тлі напруженості навколо ядерної програми Ірану з Ізраїлем і Сполученими Штатами.