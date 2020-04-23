Ізраїльська компанія з розробки вакцин MigVax в травні запустить тестування ін'єкції від коронавірусу COVID-19 на гризунах, а влітку - на людях.

Про це повідомляє ізраїльська газета The Jerusalem Post.

У травні планується провести тестування вакцини на гризунах.

Влітку стартує перший етап випробувань вакцини на людях. Він триватиме від 6 до 9 місяців.

Старший дослідник компанії MigVax Ітамар Шаліт зазначив, що після клінічних випробувань будуть узгоджуватися подальші дії щодо доцільності використання вакцини.

“Як тільки ми отримаємо ефективну вакцину, настане час вийти з пандемії і повернутися до нормального життя”, – додав він.

Паралельно з вакциною від нового коронавірусу вчені працюють над адаптацією вакцини проти пташиного грипу і пероральної вакцини від COVID-19. У цих штамів атипової пневмонії є генетична схожість і однаковий механізм зараження.

“Нам знадобиться набагато більше, ніж одна вакцина. Виробництво необхідної кількості для всього світу потребує різних типів вакцин … Як тільки ми отримаємо ефективну вакцину, настане час вийти з цієї пандемічної ситуації і повернутися до нормального життя”, – сказав Шаліт.

У вакцині MigVax використовується химерний білок, який надає вірусні білки імунній системі через ротоглотку (середину горла). Заснований на вакцині IBV, цей підхід генерує три види імунної відповіді: імунітет слизової оболонки; імунітет на основі крові; клітинний імунітет.

MigVax заявляє, що за допомогою бактеріальної ферментації можна буде швидко і з мінімальними витратами виготовити мільйони доз потенційної вакцини. Оскільки вакцина не включає в себе сам вірус, дослідники говорять, що вона буде безпечна для використання у реципієнтів з пригніченою імунною системою і має менше побічних ефектів.