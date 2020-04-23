Про це повідомляє ізраїльська газета The Jerusalem Post.
У травні планується провести тестування вакцини на гризунах.
Влітку стартує перший етап випробувань вакцини на людях. Він триватиме від 6 до 9 місяців.
Старший дослідник компанії MigVax Ітамар Шаліт зазначив, що після клінічних випробувань будуть узгоджуватися подальші дії щодо доцільності використання вакцини.
“Як тільки ми отримаємо ефективну вакцину, настане час вийти з пандемії і повернутися до нормального життя”, – додав він.
Паралельно з вакциною від нового коронавірусу вчені працюють над адаптацією вакцини проти пташиного грипу і пероральної вакцини від COVID-19. У цих штамів атипової пневмонії є генетична схожість і однаковий механізм зараження.
“Нам знадобиться набагато більше, ніж одна вакцина. Виробництво необхідної кількості для всього світу потребує різних типів вакцин … Як тільки ми отримаємо ефективну вакцину, настане час вийти з цієї пандемічної ситуації і повернутися до нормального життя”, – сказав Шаліт.
У вакцині MigVax використовується химерний білок, який надає вірусні білки імунній системі через ротоглотку (середину горла). Заснований на вакцині IBV, цей підхід генерує три види імунної відповіді: імунітет слизової оболонки; імунітет на основі крові; клітинний імунітет.
MigVax заявляє, що за допомогою бактеріальної ферментації можна буде швидко і з мінімальними витратами виготовити мільйони доз потенційної вакцини. Оскільки вакцина не включає в себе сам вірус, дослідники говорять, що вона буде безпечна для використання у реципієнтів з пригніченою імунною системою і має менше побічних ефектів.
- Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.