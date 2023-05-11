11 травня в результаті ізраїльських авіаударів по сектору Гази ліквідовано двох командирів бойовиків, повідомила армія Ізраїлю. Кількість палестинців, які загинули в результаті останнього спалаху бойових дій, зросла до 26 осіб. Ракетні обстріли південного Ізраїлю тривали, навіть коли Єгипет продовжував спроби домогтися припинення вогню.

Про це повідомляє AP.

Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) в межах операції “Щит і стріла” завдав ударів по низці обʼєктів бойовиків.

Це були найзапекліші бойові дії між Ізраїлем та палестинськими бойовиками в Газі за минулі місяці, і серед загиблих також були жінки та діти.

Вранці в четвер ізраїльські військові завдали ударів по бойовиках угруповання “Ісламський джихад” і заявили, що старшого командира групи ракетних пусків Алі Галі убито під час влучання у його квартиру.

Згодом Ізраїль заявив, що ліквідував ще одного командира “Ісламського джихаду”, який повинен був замінити Галі в південній частині Гази. “Ісламський джихад” підтвердив, що ця особа, Ахмед Абу Дакка, була одним із його командирів.

Міністерство охорони здоров’я Гази повідомило, що з початку бойових дій загинуло 26 осіб, зокрема щонайменше 10 цивільних.

Військовий представник, контр-адмірал Даніель Хагарі повідомив ізраїльському армійському радіо, що двох інших бойовиків також було ліквідовано під час ранкового удару, хоча жодне угруповання відразу не заявило про них як про своїх членів, і що решта будівлі залишилася недоторканою.

Ударів завдали по верхньому поверху житлового комплексу, збудованого в Катарі, на півдні сектора Гази, що викликало паніку серед мешканців. Внаслідок передсвітанкового авіаудару по місту Хан-Юніс пошкоджено три довколишні будівлі. Комплекс, відомий як Hamad City, складається з кількох висотних будівель.

Зусилля щодо припинення вогню все ще тривали в четвер, і офіційний представник “Ісламського джихаду” Мохамад аль-Хінді прибув до Каїра, щоб обговорити деталі. Згідно з повідомленнями ізраїльської преси, делегація єгипетських посередників також їздила до Ізраїлю, проте міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі зазначив, що “попри наші наполегливі зусилля, ці кроки все ще не принесли бажаних плодів і результатів”.

Ізраїльські офіційні особи відмовилися від коментарів.

Ізраїль стверджує, що авіаудари є відповіддю на ракетний обстріл, здійснений минулого тижня організацією “Ісламський джихад” у відповідь на смерть одного з її членів на Західному березі річки Йордан від голодування під час перебування під вартою в Ізраїлі.

Під час минулих конфліктів правозахисні групи звинувачували Ізраїль у вчиненні воєнних злочинів через велику кількість жертв серед цивільного населення. Ізраїль заявляє, що робить усе можливе, щоб уникнути жертв серед цивільних, і покладає відповідальність на бойовиків, оскільки вони діють у густонаселених житлових районах.

Водночас на знак того, що обидві сторони намагалися виявити стриманість, Ізраїль уникав нападів на правлячу групу бойовиків ХАМАС, націлюючись лише на менше та більш войовниче угруповання “Ісламський джихад”.

Станом на ранок 11 травня палестинські бойовики в Секторі Гази завдали ударів по Ізраїлю 507 ракетами.

У квітні ЦАХАЛ повідомили про завдання ударів по двох заводах з виробництва зброї, що належать палестинському угрупованню ХАМАС.