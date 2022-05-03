Про це повідомляє Haaretz з посиланням на посадовців.
За інформацією видання, збільшення допомоги хоч і буде “істотним”, проте урядовці Ізраїлю не планують передавати Україні жодного наступального озброєння, систем ППО чи ударних систем. Натомість бійці ЗСУ отримуватимуть оборонну зброю, зокрема, ймовірно, гвинтівки ізраїльського виробництва.
Також одне з джерел повідомило, що найближчими днями запланована зустріч представників оборонної сфери – задля обговорення та створення точного списку постачань.
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