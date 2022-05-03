Дипломатичні "напади" Сергія Лаврова та очолюваного ним МЗС РФ на Ізраїль та заяви про "єврейську кров" Адольфа Гітлера вмотивували ізраїльський уряд ухвалити рішення про збільшення гуманітарної та військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Haaretz з посиланням на посадовців.

За інформацією видання, збільшення допомоги хоч і буде “істотним”, проте урядовці Ізраїлю не планують передавати Україні жодного наступального озброєння, систем ППО чи ударних систем. Натомість бійці ЗСУ отримуватимуть оборонну зброю, зокрема, ймовірно, гвинтівки ізраїльського виробництва.

Також одне з джерел повідомило, що найближчими днями запланована зустріч представників оборонної сфери – задля обговорення та створення точного списку постачань.