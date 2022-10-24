Про це повідомило The New York Times.

Інформація про те, яке це самі дані не розкривається. Видання зазначило, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю з проханням надати зброю для оборони повітря ще 17 вересня.

В Ізраїлі відмовили на прохання. Зокрема через те, що країна співпрацює з РФ у проведенні рейдів ВПС у Сирії.

Проте міністр оборони країни Бенні Ганц сказав, що Ізраїль надасть Україні системи раннього попередження. Вони мають допомогти протистояти іранським безпілотникам.

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявляв, що Тель-Авів втрачає можливість відточити тактику протидії загрозам на власній території. Він пояснив це тим, що іранські дрони від самого початку розробили не для завдання ударів по території України.

“Вони були розроблені як масовий засіб для удару по Ізраїлю. Вони використовують Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх, і рано чи пізно вони використають їх проти Ізраїлю”, — зазначив радник міністра.

16 жовтня міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав Ізраїль допомогти Україні у військовій сфері. Це сталося після того, як з’явилась інформація про постачання Іраном ракет малої та середньої дальності на користь РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав дії Тель-Авіву “дуже необачним кроком”, у такий спосіб погрожуючи країні. Після цього міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що вони будуть продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.