Ізраїль націлився на тунелі Сектору Гази, палестинці відповідають авіаударами

У п'ятницю, 14 травня, Ізраїль відкрив артилерійський вогонь і завдав потужних авіаударів по мережі тунелів палестинських бойовиків під Сектором Гази. Цю умовно називають “Метро”. При цьому палестинці здійснюють ракетні обстріли ізраїльських міст.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Представник збройних сил Ізраїлю підтвердив, що сухопутні війська здійснили 40-хвилинний наступ, але не змогли вдертися у Сектор Гази. Бойові дії тривають вже п’ятий день без ознак ослаблення.

Водночас медики заявили, що внаслідок наступу загинули жінка та її троє дітей. Їхні тіла знайшли під завалами будинку.

Зазначається, що палестинці відповіли ракетними обстрілами південного Ізраїлю після того, як противник обстріляв Сектор Гази з артилерійських систем й танків.

Найсерйозніші бойові дії між Ізраїлем і бойовиками Гази почалися в понеділок після того, як угруповання ХАМАС обстріляло ракетами Єрусалим і Тель-Авів у відповідь на зіткнення ізраїльської поліції з палестинцями біля мечеті Аль-Акса в Єрусалимі.

За даними палестинських медиків, в Газі було вбито щонайменше 119 осіб, в тому числі 31 дитина і 19 жінок, а ще 830 осіб отримали поранення.

Кількість загиблих в Ізраїлі склала 9 осіб: солдат, який патрулював кордон з Сектором Гази, шість ізраїльських мирних жителів, зокрема й літня жінка, двоє дітей, а також один індійський робочий.

У північній і східній частинах Гази вранці в п’ятницю пролунали звуки артилерійського вогню і вибухів. Свідки розповіли, що багато сімей, що живуть недалеко від кордону, покинули свої будинки, а деякі шукали притулку в школах, що знаходяться під управлінням Організації Об’єднаних Націй.

Офіційний представник ізраїльських збройних сил підполковник Джонатан Конрікус заявив, що у конфлікті з палестинцями залучено 160 літаків, а також артилерійські та бронетанкові підрозділи.

“Те, на що ми націлені, – це складна система тунелів, яка проходить під Газою, в основному на півночі, але не обмежується нею, і являє собою мережу, яку бойовики ХАМАСу використовують для пересування, щоб сховатися, для укриття. Ми називаємо ці тунелі “метро”, – сказав він.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що ХАМАС є наймогутнішим бойовим угрупованням в Газі. Він повинен відчути сильний стримувальний удар.

Ізраїльські військові оцінюють кількість бойовиків, убитих в результаті атак, від 80 до 90. Вони заявили, що на цей час по Ізраїлю було випущено близько 1800 ракет, з яких 430 не досягли мети в Секторі Гази або вийшли з ладу.

Президент США Джо Байден в четвер закликав до деескалації насильства, заявивши, що він хотів би побачити значне скорочення ракетних обстрілів.

Конфлікт намагаються владнати Катар, Єгипет та ООН. Однак їхні зусилля наразі не приносять результату.