Ізраїль не ухвалив рішення щодо передачі летальної зброї Україні – Нетаньягу

Про це мовиться в матеріалі The Times of Israel.
Зазначено, що в секретних документах Пентагону, які нещодавно просочилися в соціальні мережі говорилося, що Ізраїль, ймовірно, розгляне можливість передачі Україні летального озброєння, проте за певних умов: у разі посилення тиску з боку США або ж погіршення зв’язків з Росією.
Коментуючи інформацію про те, що Ізраїль нібито може спорядити летальну зброю Україні, Нетаньягу наголосив, що такого рішення уряд країни не приймав.
“Я не знаю, на чому саме ґрунтуються ці повідомлення. Зокрема, ми анонсували допомогу у гуманітарних питаннях, цивільній обороні та системі оповіщення. Рішення про передачу смертоносної зброї не було”, – пояснив він.
Крім того, прем’єр-міністр додав, що зробить все, що в його силах, щоб допомогти зупинити війну Росії проти України.
Додамо, що за інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.
Також відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.
- У Twitter і Telegram з’явилися секретні документи з детальним описом секретних планів США і НАТО щодо майбутнього контрнаступу України. Пентагон вже розпочав розслідування витоку документів.
- Військові та розвідувальні дані, які з’явилися в соціальних мережах, містять “низку надсекретних деталей”, що змушує американських посадовців якомога швидше визначити джерело витоку. Деякі офіційні особи США переконані, що організатором “зливу” є хтось зі Сполучених Штатів.
- Безліч оприлюднених в інтернеті розвідувальних документів Пентагону свідчить, наскільки глибоко Сполучені Штати проникли в служби безпеки та розвідки як Росії, так і свого союзника – України для глибшої оцінки воєнно-політичної ситуації в обох країнах.