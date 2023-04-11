Ізраїль не ухвалив рішення щодо передачі летальної зброї Україні – Нетаньягу

За словами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, уряд країни не ухвалював рішення про передачу Україні летального озброєння.

Про це мовиться в матеріалі The Times of Israel.

Зазначено, що в секретних документах Пентагону, які нещодавно просочилися в соціальні мережі говорилося, що Ізраїль, ймовірно, розгляне можливість передачі Україні летального озброєння, проте за певних умов: у разі посилення тиску з боку США або ж погіршення зв’язків з Росією.

Коментуючи інформацію про те, що Ізраїль нібито може спорядити летальну зброю Україні, Нетаньягу наголосив, що такого рішення уряд країни не приймав.

“Я не знаю, на чому саме ґрунтуються ці повідомлення. Зокрема, ми анонсували допомогу у гуманітарних питаннях, цивільній обороні та системі оповіщення. Рішення про передачу смертоносної зброї не було”, – пояснив він.

Крім того, прем’єр-міністр додав, що зробить все, що в його силах, щоб допомогти зупинити війну Росії проти України.

Додамо, що за інформацією ЗМІ, у таємних документах США, які нещодавно були “злиті” у соцмережі, мовилось зокрема про те, що Єгипет хотів таємно постачати Росії ракети.

Також відповідно до секретних документів Пентагону, які “злили” в соціальні мережі, американським спецслужбам було відомо про спроби ПВК “Вагнер” купити зброю в Туреччині – країні НАТО.