Ізраїль не визнає щеплення вакциною Covishield, яку застосовують в Україні, – посол

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі каналу Україна 24.

За словами посла, Ізраїль наразі не збирається схвалювати індійську вакцину проти коронавірусу Covishield, яка застосовується в Україні. Тому щеплення цією вакциною не викликають довіри.

“Ми над цим питанням працюємо спільно, і найближчим часом будемо вирішувати. В Ізраїлі безперечно високий рівень вакцинації, на сьогодні вони колють фактично лише дві вакцини – Pfizer i Moderna. Сьогодні якраз були перемовини стосовно взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки що не збирається схвалювати“, – зазначив Корнійчук.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

CoviShield – це індійський аналог вакцини AstraZeneca. Вакцини AstraZeneca, крім Індії, виробляють також в Південній Кореї. Обидва виробники були схвалені ВООЗ.

Зазначимо, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної 3 місяці тому.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я видало наказ, згідно з яким, зокрема, медичній вертикалі в регіонах забороняється поширювати будь-яку інформацію про виробників та постачальників вакцини проти COVID-19.