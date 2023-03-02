Ізраїль обдумує можливу атаку на Іран, поки Тегеран не отримав озброєння від Москви – Bloomberg

За інформацією ЗМІ, Ізраїль обговорює можливість завдати удар по Ірану до того, як Тегеран отримає від Москви системи С-400.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними осіб, знайомих з ситуацією, Іран хоче отримати від Росії нові складні системи протиповітряної оборони. В Ізраїлі вважають, що у випадку отримання Тегераном цих ППО, їм буде важче завдати потенційного удару по Ірану.

Перспектива отримання Іраном систем С-400 прискорить прийняття рішення про можливу атаку, зауважили особи в Ізраїлі та США, знайомі з дискусіями.

Росія публічно не заявила, чи постачатиме зброю, але Москва й Тегеран зблизилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Знадобиться менш як два роки, щоб С-400 були готовими.

“Чим довше ви чекаєте, тим важче це стає. Ми дуже довго чекали. Я можу вам сказати, що зроблю все від мене залежне, щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю”, – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху про удар по Ірану на конференції з безпеки в Тель-Авіві минулого тижня.

Такі відкриті погрози, які щодня зараз заявляють в Ізраїлі — є складним поєднанням намірів і повідомлень, спрямованих проти Тегерана та Вашингтона, хоча Ізраїль бомбардував ядерні об’єкти в Іраку в 1981 році та Сирії в 2007 році. Відкритий військовий конфлікт з Іраном може спровокувати безпрецедентну регіональну пожежу, яка торкнеться світових поставок нафти.

Росія запропонувала Ірану “безпрецедентну оборонну співпрацю, включно з ракетами, електронікою та ППО” і може надати Тегерану винищувачі, заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі минулої п’ятниці.

Занепокоєння щодо ядерної програми Ірану зросло після того, як міжнародні спостерігачі виявили уран, збагачений до 84% чистоти — трохи нижче 90%, необхідного для зброї. За словами високопоставленого ізраїльського чиновника та колишнього високопоставленого чиновника США, до кінця 2023 року Іран матиме достатньо урану, збагаченого до 60%, для виробництва 10 ядерних бомб.

Ізраїль продовжує сподіватися, що США візьмуть на себе ініціативу щодо будь-якого можливого удару, і хоча адміністрація Байдена не виключає військових дій, вона віддає перевагу дипломатії.

Іран звинувачує Ізраїль у вбивстві його вчених-ядерників, останнє наприкінці 2020 року, а також у хакерських атаках та інших ядерних диверсіях. Ізраїль публічно не визнає їх, але вони широко визнаються офіційними особами як у США, так і в Ізраїлі.

Іран стверджує, що його десятирічна ядерна програма призначена для мирних цілей, але західні держави стверджують, що він нарощує потенціал для створення ядерної бомби.

У грудні США заявили, що Росія посилює військову підтримку Ірану в обмін на постачання Іраном безпілотників для війни РФ проти України. Наступного місяця іранський законодавець заявив, що Тегеран очікує поставки винищувачів Су-35 з Росії до середини березня.

Росія має дуже хороші зв’язки з Іраном, і Тегеран шукає додаткової підтримки, сказала Олена Супоніна, московський експерт з Близького Сходу.

Після того, як США та п’ять інших держав у 2015 році підписали угоду з Іраном про обмеження його ядерної програми в обмін на послаблення санкцій, Росія продала йому менш просунуту систему ППО С-300. Ядерна угода перестала існувати у 2018 році, коли експрезидент США Дональд Трамп вийшов з неї.

С-400, які можуть вражати повітряні цілі на відстані до 250 кілометрів, створять “червону зону для літальних апаратів на великій висоті”, – сказав Джеремі Бінні, експерт з оборони на Близькому Сході.

“Чим більше у них протиповітряної оборони, тим важче їх вразити. Ми аналізуємо, коли найзручніше вжити заходів”, — сказав Йоссі Купервассер, колишній високопосадовець ізраїльської військової розвідки, а нині старший науковий співробітник Ізраїльського форуму оборони та безпеки, асоціації колишніх і резервних членів сили безпеки.

Ще у 2015 році ізраїльське телебачення показало записані розмови з Егудом Бараком, колишнім міністром оборони в уряді Нетаньяху в 2012 році, у яких він прямо говорив про плани нападу на Іран, які були відкладені після обговорень із США.

Ізраїльські офіційні особи спостерігають не тільки за здатністю Ірану протистояти повітряній атаці, але й за його здатністю створити ядерну бомбу.

Вони підрахували, що як тільки Іран вирішить використовувати зброю, “їм знадобиться від 18 до 24 місяців, щоб створити першу боєголовку”, — сказав Марк Дубовіц, голова вашингтонського Фонду захисту демократій, який лобіює заходи протидії Ірану.

Після того, як Джо Байден переміг Трампа, його адміністрація спробувала відновити ядерну угоду з Іраном, але звинуватила Тегеран у відступі. Посол США в Ізраїлі Том Найдес нещодавно висловив розуміння підходу Ізраїлю.

“Ізраїль може і повинен робити все, що їм потрібно, щоб мати справу з (Іраном), і ми прикриватимемо його спину”, — сказав він на заході 19 лютого.

США та Ізраїль нещодавно провели військові навчання в Середземному морі, які отримали широкий розголос, – найбільші за всю історію навчання між двома союзниками під час демонстрації військово-повітряних сил.

Нові американські літаки-заправники в повітрі, які ізраїльтяни мають отримати до 2025 року, значно підвищать їхні можливості дальньої дії, сказав Бінні з Janes.

Країни Перської затоки опинилися б у певній небезпеці, але багато хто сподівається, що Ізраїль діятиме — навіть якщо він лише відкине ядерні амбіції Ірану на кілька років, — сказав Ріад Кахвагі, засновник і головний виконавчий директор дубайської дослідницької групи INEGMA.