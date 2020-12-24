Covid-19 Україна

оновлено 24.12.2020 о 14:02

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Ізраїль оголосив жорсткий загальнонаціональний карантин

З неділі, 27 грудня, Ізраїль вводить жорсткий загальнонаціональний карантин, який буде діяти два тижні.

Четвер, 24 грудня 2020, 15:09

Про це повідомив глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Зазначається, що карантин може бути продовжений додатково на два тижні в разі, якщо кількість щоденно виявлених нових випадків зараження не знизиться до тисячі, а індекс репродукції до 1.

Зокрема, з 27 грудня буде діяти:

  • обмеження на пересування. Дозволено віддалятися на відстань до 1000 метрів від місця проживання (крім виняткових випадків і виходу на вакцинацію);
  • заборона на перебування в будинку людей, що не відносяться до членів нуклеарної сім’ї;
  • повністю закривається торгівля, припиняється робота системи розваг і дозвілля, крім служб доставки (без самовивозу);
  • число працівників на підприємствах, які не ведуть прийом відвідувачів, буде скорочено на 50 % в порівнянні з поточною ситуацією (відповідно до угод між міністерствами фінансів та охорони здоров’я);
  • робота громадського транспорту скорочується на 50 %;

Водночас, дозволено спільне перебування не більше 10 чоловік в закритому приміщенні і до 20 чоловік на відкритому повітрі.

Індивідуальні заняття спортом дозволені без обмеження відстані від будинку (включаючи вихід з дому і повернення, але без використання транспорту).

Заняття в дитячих садах, 1-4 і 11-12 класах шкіл будуть проводитися з 8:00 до 13:00 (батьки зможуть відводити і забирати своїх дітей з 7 години ранку до 14:00). Заняття в системі спеціальної освіти будуть проводитися для всіх вікових груп.

Крім того, допускається передача дітей між батьками при спільній опіці.

  • Раніше Кабінет Міністрів вирішив запровадити посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року.
  • При цьому Уряд дозволив ресторанам і кафе працювати в новорічну ніч (з 31 грудня на 1 січня) до 7 ранку.
Теги: Ізраїль, карантин, Коронавірус, обмеження

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