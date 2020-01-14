Про це повідомляється на сторінці посольства в Facebook.

“Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту і в погромах, а також антисемітські ідеологи Українського національного руху останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це і на розголос в українській пресі Ізраїльське міністерство закордонних справ висловлює засудження цих явищ” , – сказано в заяві.

В той же час в міністерстві заявили, що «”береження пам’яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом, включаючи вшанування антисемітів і вбивць євреїв, не є внутрішньою справою однієї країни”.

“Навпаки, це основний обов’язок і відповідальність кожного ізраїльського дипломата. Це є проявом загального морального обов’язку перед Ізраїлем і його багатьма союзниками по всьому світу”, – йдеться в заяві.

Раніше в МЗС України викликали посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцького через його заяву про діячів Організації українських націоналістів і Української повстанської армії.