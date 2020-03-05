Уряд Ізраїлю розширив "карантинний список" до восьми країн. Туристів і громадян з цих країн будуть відправляти на карантин, як тільки вони будуть приїжджати до Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

На даний момент в списку Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія і Швейцарія.

Раніше в списку вже були Італія, Китай і Сінгапур.

Всі прибулі до Ізраїлю з цих країн будуть відправлені на домашній карантин на 14 днів.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю закликало скасувати всі міжнародні конференції та заборонив проведення масових зібрань, де більше 5 тисяч осіб.

На даний момент в Ізраїлі відомо про 15 випадків коронавірусу.

На карантині вже більше 5 тисяч осіб, які прибули із зазначених вище країн.

Прем’єр-міністр Ізраїлю порадив громадянам уникати рукостискань, щоб допомогти зупинити поширення вірусу.