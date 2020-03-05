Про це повідомляє Reuters.
На даний момент в списку Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія і Швейцарія.
Раніше в списку вже були Італія, Китай і Сінгапур.
Всі прибулі до Ізраїлю з цих країн будуть відправлені на домашній карантин на 14 днів.
Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю закликало скасувати всі міжнародні конференції та заборонив проведення масових зібрань, де більше 5 тисяч осіб.
На даний момент в Ізраїлі відомо про 15 випадків коронавірусу.
На карантині вже більше 5 тисяч осіб, які прибули із зазначених вище країн.
Прем’єр-міністр Ізраїлю порадив громадянам уникати рукостискань, щоб допомогти зупинити поширення вірусу.
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