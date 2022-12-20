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Відтак, Ізраїль передає Херсонщині 17 генераторів різної потужності – 110 кВА, 170 кВА, 220 кВА та 250 кВА.

Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у церемонії передачі генераторів від держави Ізраїль установам Херсонської області. Під час заходу надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський висловив підтримку українському народу від імені Ізраїлю.

“Ми раді, що в Ізраїлю є можливість допомогти Україні у ці складні часи війни. Бажаю, щоб у кожному українському домі було світло, бажаю не зламатися і вистояти на тлі цих важких випробувань, які випали на долю України”, – наголосив Міхаель Бродський.

Своєю чергою, Герман Галущенко подякував ізраїльській стороні за допомогу. А також зазначив, що передача цих генераторів дає потужний імпульс для відновлення регіону в цілому.

Крім того, міністр енергетики України підкреслив, що ситуація на деокупованих територіях залишається складною, з огляду на руйнування, зокрема, й енергетичної інфраструктури. Тому Міністерство енергетики постійно працює для відновлення і допомоги деокупованим територіям та докладає зусиль, щоб максимально забезпечити їх критично важливим обладнанням. Так, Міненерго додатково спрямує до Херсонської області 21 генератор і 24 трансформатори, отриманих як гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів.

Зазначимо, що нещодавно міжнародні організації передали на звільнені та прифронтові території України 400 перших генераторів. У Мінреінтеграції розповіли, що зараз здійснюються перші постачання генераторів до тих регіонів, ситуація в яких потребує негайного реагування. Вже передано близько 400 генераторів до лікарень, місць компактного проживання внутрішніх переселенців і пунктів обігріву.