Про це повідомляє The Guardian.

Під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Коен сказав, що Ізраїль підтримає українську мирну ініціативу в ООН і допоможе отримати до 200 мільйонів доларів на розбудову охорони здоров’я та інфраструктури.

Крім того, Коен сказав, що Ізраїль залишається “твердо солідарним з народом України” і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, натомість у контексті своєї заяви про Росію він не згадав.

Після зустрічі Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, що він вдячний Ізраїлю та його громадянам за підтримку, яку вони надали Україні протягом останнього року.

“Під час наших детальних і відвертих переговорів ми зосередилися на шляхах зміцнення двосторонніх відносин, збільшення допомоги та вирішення спільних викликів безпеці”, – зауважив Дмитро Кулеба.

Зазначимо, що сьогодні, 16 лютого, голова МЗС Ізраїлю Елі Коен прибув до Києва зі своїм першим візитом в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.