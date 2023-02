Про це повідомляє The Guardian.

Під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Коен сказав, що Ізраїль підтримає українську мирну ініціативу в ООН і допоможе отримати до 200 мільйонів доларів на розбудову охорони здоров’я та інфраструктури.

Крім того, Коен сказав, що Ізраїль залишається “твердо солідарним з народом України” і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, натомість у контексті своєї заяви про Росію він не згадав.

Після зустрічі Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter, що він вдячний Ізраїлю та його громадянам за підтримку, яку вони надали Україні протягом останнього року.

Welcome to Kyiv, @EliCoh1. Ukraine is thankful for all of the support that Israel and Israelis have provided over the past year. During our detailed and frank talks, we focused on ways to enhance bilateral relations, increase assistance, and address shared security challenges. pic.twitter.com/e9SOIkbinc

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 16, 2023