Надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський запевнив, що в межах гуманітарних програм Ізраїль готовий надавати допомогу в навчанні українських медичних працівників навичкам фізичної реабілітації постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Відтак вчора, 23 березня, відбулася зустріч міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з надзвичайним і повноважним послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським. Під час зустрічі сторони обговорили реабілітацію військовослужбовців та працівників органів системи МВС.

Ігор Клименко повідомив про створення реабілітаційного центру поблизу столиці: “Ми хочемо розвинути систему реабілітації, коли людина відразу після операції отримує відповідне медичне та психологічне супроводження. Паралельно ми змінюємо підходи в роботі госпіталю МВС для того, щоб якісно надавати допомогу нашим бійцям, також розгортаємо воєнні мобільні шпиталі поблизу лінії фронту”.

Своєю чергою, Міхаель Бродський запевнив, що Ізраїль готовий надавати допомогу в навчанні українських медичних працівників навичкам фізичної реабілітації постраждалих.

Наприкінці зустрічі очільник МВС України розповів про формування безпечного середовища в Україні в мирний час.

За його словами, за дорученням президента України Володимира Зеленського МВС України готує нормотворче підґрунтя для реалізації низки проєктів, які стосуватимуться безпеки громадян. Насамперед це безпека в громадських місцях, розгортаємо роботу ситуаційних центрів, а також системи 112 та безпечне місто.

Крім того, Ігор Клименко висловив вдячність за підтримку ізраїльським партнерам та наголосив, що плідна співпраця буде продовжуватися та розширюватися.