Найближчим часом влада Ізраїлю планує затвердити реформу, за допомогою якої лікарі-репатріанти зможуть якомога швидше потрапити в країну.

Про це повідомляє ізраїльське видання Ynet.

В Ізраїлі триває криза кадрів у медичній сфері, яка загострилася під час епідемії COVID-19.

У межах програми, яку планують ухвалити, в Ізраїль зможуть приїхати приблизно 3000 спеціалістів. Більшість з них – з країн колишнього Радянського союзу, ще частина – з Канади, США, Франції та Аргентини.

Відповідно до реформи буде створено спеціальний міжміністерський комітет, якому доручать швидко та ефективно сформувати програму працевлаштування потенційних іммігрантів за медичними та медсестринськими професіями.

У проєкті також планується передбачити створення онлайн-платформи англійською, російською, французькою та іспанською мовами, за допомогою якої потенційні репатріанти зможуть подавати документи для отримання ліцензії на медичні професії, зокрема медсестринські, ще до імміграції до Ізраїлю.

Також заплановано організувати спеціалізовані курси вивчення івриту у рідних країнах репатріантів з акцентом на медичну лексику. Це необхідно, аби допомогти охочим переїхати подолати мовний бар’єр і прискорити отримання ліцензії в Ізраїлі.