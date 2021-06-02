Ізраїль побачив можливий зв’язок між вакциною Pfizer і випадками міокардиту

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту, що спостерігається в основному у молодих людей, які отримали вакцину Pfizer проти COVID-19.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

При цьому, Pfizer заявила, що не спостерігала більш високих показників захворювання, ніж зазвичай можна було б очікувати серед населення в цілому.

В Ізраїлі з грудня 2020 року по травень 2021 року було зареєстровано 275 випадків міокардиту серед більш ніж 5 мільйонів вакцинованих людей.

Згідно з дослідженням, яке, за заявою міністерства, було проведено трьома групами експертів, більшість пацієнтів, у яких виникло запалення серця, провели в лікарні не більше чотирьох днів, і 95% випадків були класифіковані як легкі.

“Дослідження показало, що “існує ймовірний зв’язок між отриманням другої дози вакцини (Pfizer) і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років”, – йдеться в заяві МОЗ Ізраїлю.

У заяві компанії Pfizer говориться, що їй відомо про ізраїльські спостереження за міокардитом, і зазначається, що причинно-наслідковий зв’язок з її вакциною не встановлений.

У компанії також додали, що регулярно зустрічаються з відділом безпеки вакцин Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю для перевірки даних.

ДОВІДКА. Міокардит – запальне захворювання серцевого м’язу інфекційної, інфекційно-алергічної або інфекційно-токсичної природи, здебільшого пов’язане з імунними зсувами. За перебігом виділяють гострий, підгострий та хронічний міокардити, за локалізацією — дифузний та вогнищевий.