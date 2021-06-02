Ізраїль побачив можливий зв’язок між вакциною Pfizer і випадками міокардиту

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
При цьому, Pfizer заявила, що не спостерігала більш високих показників захворювання, ніж зазвичай можна було б очікувати серед населення в цілому.
В Ізраїлі з грудня 2020 року по травень 2021 року було зареєстровано 275 випадків міокардиту серед більш ніж 5 мільйонів вакцинованих людей.
Згідно з дослідженням, яке, за заявою міністерства, було проведено трьома групами експертів, більшість пацієнтів, у яких виникло запалення серця, провели в лікарні не більше чотирьох днів, і 95% випадків були класифіковані як легкі.
“Дослідження показало, що “існує ймовірний зв’язок між отриманням другої дози вакцини (Pfizer) і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років”, – йдеться в заяві МОЗ Ізраїлю.
У заяві компанії Pfizer говориться, що їй відомо про ізраїльські спостереження за міокардитом, і зазначається, що причинно-наслідковий зв’язок з її вакциною не встановлений.
У компанії також додали, що регулярно зустрічаються з відділом безпеки вакцин Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю для перевірки даних.
ДОВІДКА. Міокардит – запальне захворювання серцевого м’язу інфекційної, інфекційно-алергічної або інфекційно-токсичної природи, здебільшого пов’язане з імунними зсувами. За перебігом виділяють гострий, підгострий та хронічний міокардити, за локалізацією — дифузний та вогнищевий.
- 18 травня Україна отримала нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компаній Pfizer-BioNTech.
- Варто зазначити, що це вже друга поставка вакцини від Pfizer в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Першу партію Україна отримала 16 квітня (117 тисяч доз).
- Загалом до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна повинна безоплатно отримати вакцини для щеплення 8 мільйонів українців проти COVID-19.