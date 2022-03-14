Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Українська сторона має постійний зв’язок з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою.

“Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій”, – заявив очільник ОП.

Голова Офісу Президента подякував ізраїльським колегам. Андрій Єрмак висловив сподівання стосовно успіху спільних дипломатичних зусиль.

Зазначимо, що на сьогодні запланований четвертий раунд перемовин між Україною та Росією. Напередодні радник голови ОПУ Михайло Подоляк анонсував, що під час них підбиватимуть підсумки. Головними вимогами України залишилися припинення війни та виведення військ з наших терен. Українська сторона не планує поступатися РФ та дотримуватися їхніх ультиматумів.