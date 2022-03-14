Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
Українська сторона має постійний зв’язок з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою.
“Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій”, – заявив очільник ОП.
Голова Офісу Президента подякував ізраїльським колегам. Андрій Єрмак висловив сподівання стосовно успіху спільних дипломатичних зусиль.
Зазначимо, що на сьогодні запланований четвертий раунд перемовин між Україною та Росією. Напередодні радник голови ОПУ Михайло Подоляк анонсував, що під час них підбиватимуть підсумки. Головними вимогами України залишилися припинення війни та виведення військ з наших терен. Українська сторона не планує поступатися РФ та дотримуватися їхніх ультиматумів.
- Нагадаємо, радник з національної безпеки США Джейк Салліван планує зустрітися з високопоставленим китайським чиновником у понеділок у Римі, щоб обговорити війну та роль Китаю. За словами американських офіційних осіб, РФ попросила Китай надати їй військове обладнання та підтримку для війни в Україні.
- 13 березня Президент Польщі Анджей Дуда заявив, якщо Путін застосує будь-яку зброю масового знищення, це змінить правила гри, і НАТО доведеться серйозно подумати, що робити.
- Своєю чергою, американський сенатор Роб Портман, співголова Української фракції заявив, що доставка винищувачів в Україну, зокрема МіГ-29, є важливим кроком, оскільки РФ посилює свої атаки на країну.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад РФ на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни, що вирує у Східній Європі.
- Також виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” Росії в Україні.