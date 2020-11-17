Уряд Ізраїлю посилить комендантську годину через COVID-19, але при цьому відкриє ряд громадських місць - школи і ринки і готелі.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Так, уряд прийняв рішення встановити комендантську годину в населених пунктах, які відносяться до “помаранчевої зони”. У цих же зонах збільшать допомогу від держави, але і посилять штрафи за порушення карантинних правил.

До цього комендантська година діяла тільки в “червоній зоні”.

При цьому в “зеленій” і “жовтій” зонах з 24 листопада відновлять навчання для учнів 5-6 класів. Також відкриються готелі в Ейлаті і на Мертвому морі.

Крім того, незабаром уряд Ізраїлю пообіцяв визначити дату відкриття торгових центрів і ринків.