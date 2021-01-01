Менш ніж за два тижні кампанії із вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі вже вакцинували понад 7% населення.

Про це повідомляє CBNC із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Ізраїля.

В Ізраїлі станом на 31 грудня вакцину від коронавірусу отримали 647 тисяч осіб. Це більше, ніж будь-яка інша країна світу.

Зазначається, що за перші дев’ять днів кампанії, щеплення отримали більше осіб, ніж заразилися коронавірусом за весь час пандемії.

“Ізраїль вже встиг провести щеплення проти COVID-19 у близько 647 тисяч осіб, що становить вражаючі 7% від його 9,2 млн жителів. У перерахунку на душу населення, це – найвищий показник у світі”, – йдеться у повідомленні.

Водночас у США вакцинувались лише 0,8% від свого населення, попри зусилля усіх рівнів влади.

“Ми попереду усього світу в завезенні та введенні вакцини. Ізраїль – світовий чемпіон у вакцинуванні, ми займаємо перше місце з великим відривом”, – сказав прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

Нагадаємо, Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19.