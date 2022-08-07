Про це інформують видання The Times of Israel i CNN.
Сьогодні вночі Міністерство оборони Ізраїлю відзвітувало щодо ударів ЦАХАЛу по тунелях терористичної організації “Ісламський джихад” у секторі Газа. Також, за словами ізраїльської сторони, ліквідовані низка лідерів організації.
Ввечері суботи ізраїльська армія заявила, що з Гази було випущено понад 450 ракет і мінометів. За словами армії, майже 30% із них впали на території Гази.
Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило, що понад 200 людей отримали поранення і 24 людини були вбиті в результаті ескалації, серед них п’ятирічна дівчинка Алаа Кадум, яка загинула в результаті перших ізраїльських авіаударів у п’ятницю, і дві жінки у віці 23 і 79 років. Ізраїльська сторона стверджує, що більшість убитих були бойовиками.
- Раніше Ізраїль заявляв, що завдав авіаударів по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені з тієї території повітряні кулі для підпалу.
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула протиракетну систему “Залізний купол” по всій території країни через загрозу нового спалаху бойових дій.
- В п’ятницю ввечері палестинське воєнізоване угрупування “Ісламський Джихад” випустило по території Ізраїлю 70 ракет із сектора Гази.