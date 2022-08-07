Ізраїльська військова кампанія проти "Ісламського джихаду" триває другий день. Ізраїльська армія ЦАХАЛ завдає авіаударів по, як стверджується, об'єктах бойовиків у Газі.

Про це інформують видання The Times of Israel i CNN.

Сьогодні вночі Міністерство оборони Ізраїлю відзвітувало щодо ударів ЦАХАЛу по тунелях терористичної організації “Ісламський джихад” у секторі Газа. Також, за словами ізраїльської сторони, ліквідовані низка лідерів організації.

Ввечері суботи ізраїльська армія заявила, що з Гази було випущено понад 450 ракет і мінометів. За словами армії, майже 30% із них впали на території Гази.

Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило, що понад 200 людей отримали поранення і 24 людини були вбиті в результаті ескалації, серед них п’ятирічна дівчинка Алаа Кадум, яка загинула в результаті перших ізраїльських авіаударів у п’ятницю, і дві жінки у віці 23 і 79 років. Ізраїльська сторона стверджує, що більшість убитих були бойовиками.