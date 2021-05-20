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Ізраїль повідомив Єгипту про готовність припинити бойові дії в секторі Газа, – ЗМІ

Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорному процесі щодо припинення бойових дій, про готовність припинити операцію в секторі Газа.

Четвер, 20 травня 2021, 20:38

Про це повідомляє телеканал Al Jazeera.

За даними каналу, ізраїльська сторона повідомила про це єгипетського посередника.

Цю інформацію поширює й ізраїльська газета Haaretz з посиланням на власні джерела. Однак видання не наводить деталей та термінів припинення вогню.

Водночас газета The Times of Israel пише, що у четвер, 20 травня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликає засідання кабінету безпеки. Планується обговорення операцію в Газі й дипломатичних зусиль третіх сторін щодо досягнення припинення вогню.

Разом з тим міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що армія готова розширити кампанію проти бойовиків ХАМАСу в секторі Гази, інформує агентство AP.

“Якщо це буде необхідно, ми готові збільшити інтенсивність операції”, – заявив Ганц.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією та палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9–10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ і шумові гранати. Внаслідок цього постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання щодо ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

У ніч на вівторок, 11 травня, між ізраїльськими та палестинськими військовими сталася стрілянина після зіткнень в Єрусалимі 10 травня.

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їхнього перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Повідомляють про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектору Газа.

Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.

Теги: Єгипет, Ізраїль, Сектор Газа

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