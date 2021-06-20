Уряд Ізраїлю призначив нового посла в Україні. Ним став дипломат Михайло Бродський.

Про це він повідомив у Facebook.

“Сьогодні уряд Ізраїлю схвалив моє призначення на посаду Посла в Україні”, – написав дипломат.

Наразі посаду надзвичайного і Повноважного Посла Ізраїлю в Україні обіймає ізраїльський дипломат Йоель Ліон.

Видання Breslev News повідомляє, що Михайло Бродський народився у 1972 году в Санкт-Петербурзі. В 1990 році разом з родиною переїхав до Ізраїлю.

Отримав ступінь бакалавра політичних наук та ступінь магістра дипломатії і національної безпеки в Тель-Авівському університеті.

Дипломатичну кар’єру розпочав у 2002 році.

У 2003-2008 роках працював пресаташе посольства Ізраїлю в Москві та політичним аташе посольства Ізраїлю в Москві з 2006 по 2008 роки.

У 2009-2013 обіймав посаду директора зі зв’язків з громадськістю посольства Ізраїлю в Лондоні.

З 2015 по 2018 роки працював послом Ізраїлю у Казахстані.