В управлінні аеропортів Ізраїлю прийняли рішення продовжити заборону на в'їзд іноземців в країну до 1 липня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє місцева газета Globes.

“Повна заборона на в’їзд до Ізраїлю для громадян, які не мають паспорта Ізраїлю, буде продовжена з 15 червня по 1 липня”, – сказано в повідомленні.

Згідно з документом, всі громадяни країни, які повертаються на початку наступного місяця, повинні будуть самоізолюватись на 14 діб.

Ті, хто будуть летіти до Ізраїлю, повинні ще раз показати паспорт безпосередньо перед посадкою на рейс.

Після 1 липня влада Ізраїлю прийме нове рішення – скасувати заборону або продовжити її.

Під час пандемії в Ізраїль літали тільки дві авіакомпанії – United Airlines і Ethiopian Airlines. Польоти в Ізраїль відновили протягом останніх 30 днів. Так, почали літати в країну такі авіакомпанії, як Air Canada, Lufthansa, Delta, Aeroflot і Wizz Air.

Перед посадкою на рейси пасажирів просять пред’явити ізраїльський паспорт.