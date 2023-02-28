Про це йдеться на сайті Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.
Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Відтак, туристичні візи для громадян України, що перебувають в Ізраїлі, було продовжено до 30 квітня 2023 року.
Зокрема, візи будуть продовжені автоматично для всіх українців, які перебували в Ізраїлі законним чином на момент початку повномасштабної війни РФ та до 30 квітня 2023 року.
Окрім того, роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не боятися штрафів, якщо їх працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.
Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в’їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.
Зазначимо, що 16 лютого, посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу, яку раніше було зупинено через широкомасштабне вторгнення РФ.
“Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю. Вперше з початку широкомасштабної війни сьогодні я знову повністю відкрив посольство Ізраїлю в Києві з послом Михайлом Бродським”, – написав очільник МЗС Ізраїлю.
А також додав, що Україна є другом Ізраїлю, і подальша робота посольства та його співробітників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами.
Крім того, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який 16 лютого перебував з візитом у Києві, заявив, що Ізраїль підтримає запропоновану президентом України Володимиром Зеленським формулу миру.
Під час спільного брифінгу зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою Коен сказав, що Ізраїль підтримає українську мирну ініціативу в ООН і допоможе отримати до 200 мільйонів доларів на розбудову охорони здоров’я та інфраструктури.
Коен підкреслив, що Ізраїль залишається “твердо солідарним з народом України” і підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, натомість у контексті своєї заяви про Росію він не згадав.
- Ізраїль допоможе України у розробці системи раннього попередження про повітряну загрозу. Йдеться про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.
- В Ізраїлі розглядають можливість надання Україні іншої допомоги, крім гуманітарної. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що їхня країна протидіє Ірану, який допомогає Росії.