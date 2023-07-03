Джерело: Washingtonp Post

За словами ізраїльських офіційних осіб, напад ознаменував початок “масштабних антитерористичних зусиль”, зосереджених на густонаселеному таборі біженців у місті Дженін. За даними міністерства охорони здоров’я Палестини, щонайменше вісім осіб загинули і 80 отримали поранення, 17 з них перебувають у важкому стані. Армія оборони Ізраїлю заявила, що операція триватиме невизначений час.

Мешканці міста стверджують, що отримували з ізраїльських номерів повідомлення з попередженням “залишатися вдома заради власної безпеки”.

Окремі повідомлення бойовикам містили заклики “здатися заради вашої безпеки і безпеки тих, хто вас оточує”.

Прессекретар армії оборони Ізраїлю Річард Хехт зазначив, операція триватиме “стільки, скільки буде потрібно, зараз немає ніяких термінів”.

За минулі два роки “більшість терористичних атак проти ізраїльтян відбувалися з Дженіна”, зауважив у Twitter після удару посол Ізраїлю в США Майкл Герцог.

Ізраїльські атаки почалися після першої години ночі і знищили, за словами ЦАХАЛ, командний центр бойовиків, який служив центром планування, зберігання зброї та зв’язку. Будівля була оточена житловими кварталами та декількома об’єктами, які використовуються агентством ООН, відповідальним за допомогу палестинським біженцям.