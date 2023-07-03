3 липня близько 1000 ізраїльських армійців за підтримки безпілотників увірвалися в Дженін, націлившись на "командний центр" бойовиків у наймасштабнішій ізраїльській військовій операції на окупованому Західному березі річки Йордан за два десятиліття.

Джерело: Washingtonp Post

За словами ізраїльських офіційних осіб, напад ознаменував початок “масштабних антитерористичних зусиль”, зосереджених на густонаселеному таборі біженців у місті Дженін. За даними міністерства охорони здоров’я Палестини, щонайменше вісім осіб загинули і 80 отримали поранення, 17 з них перебувають у важкому стані. Армія оборони Ізраїлю заявила, що операція триватиме невизначений час.

Мешканці міста стверджують, що отримували з ізраїльських номерів повідомлення з попередженням “залишатися вдома заради власної безпеки”.

Окремі повідомлення бойовикам містили заклики “здатися заради вашої безпеки і безпеки тих, хто вас оточує”.

Прессекретар армії оборони Ізраїлю Річард Хехт зазначив, операція триватиме “стільки, скільки буде потрібно, зараз немає ніяких термінів”.

The Jenin Camp is a terrorist stronghold. We will not standby idle while terrorists continue to harm civilians using Jenin Camp as a hideout. pic.twitter.com/iDcluNkmVP — Israel Defense Forces (@IDF) July 2, 2023

За минулі два роки “більшість терористичних атак проти ізраїльтян відбувалися з Дженіна”, зауважив у Twitter після удару посол Ізраїлю в США Майкл Герцог.

Ізраїльські атаки почалися після першої години ночі і знищили, за словами ЦАХАЛ, командний центр бойовиків, який служив центром планування, зберігання зброї та зв’язку. Будівля була оточена житловими кварталами та декількома об’єктами, які використовуються агентством ООН, відповідальним за допомогу палестинським біженцям.