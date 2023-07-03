Джерело: Washingtonp Post
За словами ізраїльських офіційних осіб, напад ознаменував початок “масштабних антитерористичних зусиль”, зосереджених на густонаселеному таборі біженців у місті Дженін. За даними міністерства охорони здоров’я Палестини, щонайменше вісім осіб загинули і 80 отримали поранення, 17 з них перебувають у важкому стані. Армія оборони Ізраїлю заявила, що операція триватиме невизначений час.
Мешканці міста стверджують, що отримували з ізраїльських номерів повідомлення з попередженням “залишатися вдома заради власної безпеки”.
Окремі повідомлення бойовикам містили заклики “здатися заради вашої безпеки і безпеки тих, хто вас оточує”.
Прессекретар армії оборони Ізраїлю Річард Хехт зазначив, операція триватиме “стільки, скільки буде потрібно, зараз немає ніяких термінів”.
The Jenin Camp is a terrorist stronghold.
We will not standby idle while terrorists continue to harm civilians using Jenin Camp as a hideout. pic.twitter.com/iDcluNkmVP
— Israel Defense Forces (@IDF) July 2, 2023
За минулі два роки “більшість терористичних атак проти ізраїльтян відбувалися з Дженіна”, зауважив у Twitter після удару посол Ізраїлю в США Майкл Герцог.
Ізраїльські атаки почалися після першої години ночі і знищили, за словами ЦАХАЛ, командний центр бойовиків, який служив центром планування, зберігання зброї та зв’язку. Будівля була оточена житловими кварталами та декількома об’єктами, які використовуються агентством ООН, відповідальним за допомогу палестинським біженцям.
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