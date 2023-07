Джерело: Washingtonp Post

За словами ізраїльських офіційних осіб, напад ознаменував початок “масштабних антитерористичних зусиль”, зосереджених на густонаселеному таборі біженців у місті Дженін. За даними міністерства охорони здоров’я Палестини, щонайменше вісім осіб загинули і 80 отримали поранення, 17 з них перебувають у важкому стані. Армія оборони Ізраїлю заявила, що операція триватиме невизначений час.

Мешканці міста стверджують, що отримували з ізраїльських номерів повідомлення з попередженням “залишатися вдома заради власної безпеки”.

Окремі повідомлення бойовикам містили заклики “здатися заради вашої безпеки і безпеки тих, хто вас оточує”.

Прессекретар армії оборони Ізраїлю Річард Хехт зазначив, операція триватиме “стільки, скільки буде потрібно, зараз немає ніяких термінів”.

The Jenin Camp is a terrorist stronghold.

We will not standby idle while terrorists continue to harm civilians using Jenin Camp as a hideout. pic.twitter.com/iDcluNkmVP

— Israel Defense Forces (@IDF) July 2, 2023