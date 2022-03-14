Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.
До цього Ізраїль не підтримував санкції проти Росії, проте плани змінилися. Міністр закордонних справ зазначив, що його країна не планує надавати шляхи для обходу санкцій, які наклали Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу.
МЗС координується з цього питання з центральним банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки та іншими структурами. Зазначимо, що Ізраїль засудив російське вторгнення.
“Немає виправдання для порушення територіальної цілісності України, а також немає виправдання для нападів на мирне населення”, — додали у повідомленні.
Яїр Лапід наголосив, що країна буде робити все можливе, щоб допомогти посередницьким зусиллям.
Ізраїль буде робити все можливе, щоб допомогти посередницьким зусиллям, зупинити стрілянину та відновити мир. Ми працюємо разом із нашим найбільшим союзником, Сполученими Штатами, і нашими європейськими друзями, щоб запобігти продовженню цієї трагедії.
“Ізраїль та Словаччина співпрацюють у надходженні гуманітарної допомоги на територію України. Наразі Ізраїль відправив в Україну понад 100 тонн медичного обладнання, генераторів та інших товарів”, — додали у повідомленні.
- Нагадаємо, у перемовинах між Україною та Росією виступити посередником погодився Ізраїль. Наразі із країною триває діалог стосовно гуманітарної допомоги.
- На Чорнобильській АЕС більше не будуть проводити ремонт та технічне обслуговування обладнання. Після майже трьох тижнів безперервної роботи персонал не має для цього сил.
- Низка країн світу вже запровадила санкції проти РФ через її вторгнення до України. Нині до санкційних списків потраплять ще понад три десятки осіб.
- Раніше повідомлялося, що через санкції РФ втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.