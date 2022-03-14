В Ізраїлі заявили, що долучаться до західних санкцій проти Росії через напад на Україну. Тепер РФ не зможе обходити обмеження через цю країну.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід. До цього Ізраїль не підтримував санкції проти Росії, проте плани змінилися. Міністр закордонних справ зазначив, що його країна не планує надавати шляхи для обходу санкцій, які наклали Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу.

МЗС координується з цього питання з центральним банком Ізраїлю, міністерством фінансів, міністерством економіки та іншими структурами. Зазначимо, що Ізраїль засудив російське вторгнення.

“Немає виправдання для порушення територіальної цілісності України, а також немає виправдання для нападів на мирне населення”, — додали у повідомленні.

Яїр Лапід наголосив, що країна буде робити все можливе, щоб допомогти посередницьким зусиллям.

Ізраїль буде робити все можливе, щоб допомогти посередницьким зусиллям, зупинити стрілянину та відновити мир. Ми працюємо разом із нашим найбільшим союзником, Сполученими Штатами, і нашими європейськими друзями, щоб запобігти продовженню цієї трагедії.