Про це повідомляє агентство Reuters.
За даними медиків, з понеділка в Газі було вбито щонайменше 153 людини, в тому числі 42 дитини. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, в тому числі про двох дітей.
Рада Безпеки ООН має зібратися сьогодні, щоб обговорити найсерйознішу ескалацію ізраїльсько-палестинського конфлікту за останні роки.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш нагадав обом сторонам, що “будь-які атаки на цивільних осіб і структури ЗМІ порушують міжнародне право і їх слід уникати будь-яку ціну”.
Ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що буде продовжувати обстріли через кордон після того, як Ізраїль зруйнував 12-поверхову будівлю в місті Газа, в якому знаходилися агентства Associated Press і Al Jazeera.
Ізраїльські військові заявили, що будівля була “законною військовою метою, в якій розташовувалися військові офіси ХАМАС”, і що вони заздалегідь попередили мирних жителів про те, аби вони покинули будівлю.
Associated Press засудило напад і зажадало від Ізраїлю надати докази. “У нас немає ніяких доказів того, що ХАМАС знаходився в будівлі або діяв у ньому”, – йдеться в заяві АР.
Рано вранці в неділю ізраїльські військові заявили, що авіаударом зруйнували будинок Йехья аль-Сінвара в місті Хан-Юніс на півдні сектора Газа. Сінвар, який був звільнений із ізраїльської в’язниці в 2011 році, очолює політичне і військове крило ХАМАС у Газі.
Фото: Reuters
Кабінет безпеки Ізраїлю повинен був зібратися рано вранці в неділю, щоб обговорити бойові дії. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив в телезверненні пізно ввечері в суботу, що Ізраїль “все ще перебуває в розпалі цієї операції, вона ще не закінчена, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно”.
- Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі сектора Гази. За їхніми даними, там розміщувались “військові активи” ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, яких бойовики використовували як “живий щит”.
- Ізраїль оголосив надзвичайний стан у місті Лод (в 20 км від Тель-Авіва) після заворушень, спровокованих ізраїльськими арабами.