Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Український лідер привітав рішення Верховного суду Ізраїлю. Він додав, що верховенство права та повага до прав людини відрізняє справжню, розвинену демократію.

Зазначимо, що Ізраїль призупинив безвіз для українців з березня. Країна встановила квоту, за якою мали можливість приїхати тільки 5 тисяч осіб. До цього моменту громадяни України для прибуття мали отримувати попередній дозвіл від МВС Ізраїлю.

20 березня Володимир Зеленський звернувся до ізраїльского уряду та народу. Він заявив, що країна не запровадила жорстких санкцій проти росіян, проте призупинила дію безвізу для українців, коли вони шукали притулок у мирному місці через російський напад.