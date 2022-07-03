Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Український лідер привітав рішення Верховного суду Ізраїлю. Він додав, що верховенство права та повага до прав людини відрізняє справжню, розвинену демократію.

Вітаю рішення Верховного суду Держави Ізраїль, яке зобов'язує уряд 🇮🇱 скасувати будь-які додаткові обмеження на в'їзд громадян 🇺🇦. Верховенство права та повага до прав людини – це саме те, що відрізняє справжню, розвинену демократію! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2022

Зазначимо, що Ізраїль призупинив безвіз для українців з березня. Країна встановила квоту, за якою мали можливість приїхати тільки 5 тисяч осіб. До цього моменту громадяни України для прибуття мали отримувати попередній дозвіл від МВС Ізраїлю.

20 березня Володимир Зеленський звернувся до ізраїльского уряду та народу. Він заявив, що країна не запровадила жорстких санкцій проти росіян, проте призупинила дію безвізу для українців, коли вони шукали притулок у мирному місці через російський напад.