Ізраїль нещодавно схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем захисту від дронів, які могли б допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.

Про це повідомляє Axios, посилаючись на ізраїльських та українських посадовців.

Ізраїль вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну схвалив ліцензії на оборонний експорт для можливого продажу зброї Києву.

Ізраїль намагався не надавати військової допомоги Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією та завдати шкоди інтересам безпеки Ізраїлю у Сирії.

Після того, як під час війни Росія почала використовувати ударні безпілотники іранського виробництва, український уряд посилив свій тиск щодо військової допомоги Ізраїлю.

Так, експортні ліцензії могли бути схвалені міністром оборони Йоавом Галланом та міністром закордонних справ Елі Коеном у середині лютого, коли Ізраїль проводив за вказівкою прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу перегляд своєї політики щодо війни.

Про рішення Коен повідомив президента України Володимира Зеленського під час візиту до Києва 15 лютого.

Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній — Elbit і Rafael — які розробляють системи боротьби з дронами.

Делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати презентацію систем боротьби з безпілотниками. Угода ще не підписана.

Системи мають радіус дії близько 40 км і можуть бути розташовані поруч з електростанціями або іншими важливими об’єктами.

Ізраїльські офіційні особи стверджують, що схвалення експортних ліцензій не є зміною в політиці, оскільки системи мають оборонний характер.

Водночас один із високопосадовців Ізраїлю зауважив Axios, що одна з причин рішення, могла полягати у тому, аби побачити, як системи захисту працюють проти іранських безпілотників.