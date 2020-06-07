В Ізраїлі через локальні спалахи коронавірусу знову закриваються дитячі установи, зокрема, школи і дитячі сади.

Про це повідомило міністерство освіти Ізраїлю.

Понад 100 шкіл і дитячих садків закриті з 7 червня.

Коронавірус виявлений у 330 учнів і вчителів, більше половини випадків – в Єрусалимі. Понад 16 тисяч школярів і викладачів знаходяться під домашнім карантином.

Всі освітні установи були відкриті в Ізраїлі з 17 травня, а ще з початку місяця там почали відкривати їх вибірково.

Всього в країні зараз 17 783 підтверджених випадків захворювання.