Про це повідомило міністерство освіти Ізраїлю.
Понад 100 шкіл і дитячих садків закриті з 7 червня.
Коронавірус виявлений у 330 учнів і вчителів, більше половини випадків – в Єрусалимі. Понад 16 тисяч школярів і викладачів знаходяться під домашнім карантином.
Всі освітні установи були відкриті в Ізраїлі з 17 травня, а ще з початку місяця там почали відкривати їх вибірково.
Всього в країні зараз 17 783 підтверджених випадків захворювання.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.