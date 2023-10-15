“ЦАХАЛ закликає всіх цивільних осіб міста Газа евакуюватися зі своїх будинків на південь заради їхньої власної безпеки і захисту. Ви зможете повернутися в місто Газа тільки після того, як буде зроблено інше оголошення, що дозволяє це. Не наближайтеся до паркану на кордоні з Ізраїлем”, — йдеться у заяві пресслужби.

Водночас ООН вважає це неможливим “без гуманітарних наслідків” і закликає Ізраїль скасувати цю вимогу до населення. У відповідь постпред Ізраїлю Гілад Ердан назвав реакцію організації “ганьбою”, зауваживши, що ООН “упродовж багатьох років заплющувала очі на озброєння ХАМАСу та використання ним цивільного населення й інфраструктури сектору Гази для вбивств і накопичення зброї”.

За даними Reuters, попередження пов’язане з планами проведення наземної операції.