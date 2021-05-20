Ізраїль та ХАМАС домовились про припинення вогню. Домовленість має набути чинності вранці в п'ятницю, 21 травня.

Про це повідомляють пресслужба ізраїльського уряду та газета The New York Times.

У четвер, 20 травня, офіційні особи обох сторін конфлікту оголосили про погодження перемир’я, яке має настати в п’ятницю, 21 травня, після 10 днів загострення.

В четвер прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зустрівся з кабінетом безпеки, щоб проаналізувати, наскільки далеко зайшли військові у протидії ХАМАС (зокрема, у знищення його мережі тунелів, арсеналу ракет і пускових установок).

Після зустрічі офіс Нетаньягу оголосив, що кабінет безпеки проголосував за прийняття єгипетської пропозиції щодо перемир’я. Водночас посадовці застерегли, що рішення щодо продовження операції в секторі Гази ухвалюватиметься з урахуванням реальної ситуації на місті.

Високопоставлений представник ХАМАС, який базується в Катарі, у телефонному інтерв’ю виданню також підтвердив, що група погодилася на припинення вогню за посередництвом Єгипту.

Раніше сьогодні стало відомо, що Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорному процесі щодо припинення бойових дій, про готовність припинити операцію в секторі Гази.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході?

Останніми днями спостерігається ескалація конфлікту між Ізраїлем та палестинцями.

Приводом до нового спалаху конфлікту став Єрусалим. Це місто є священним як для юдеїв, так і для мусульман.

Зіткнення між ізраїльською поліцією та палестинцями в місті почалися минулого тижня через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району Шейх-Джарра в Східному Єрусалимі. Ще однією причиною було рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору в День Єрусалима (відзначався 9–10 травня).

Палестинці спробували закидати поліціянтів камінням. У відповідь ті застосували гумові кулі, сльозогінний газ і шумові гранати. Внаслідок цього постраждали сотні людей.

10 травня Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання щодо ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Незабаром після цих подій почалися обстріли з палестинської території, а ізраїльські військові завдали ударів у відповідь.

Ізраїль, зокрема, завдав авіаударів по деяких цілях в секторі Газа (це територія на березі Середземного моря, яка де-юре є частиною Палестини).

Ракетні обстріли продовжилися і в наступні дні. Представники палестинського ісламістського руху ХАМАС здійснювали обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілювали об’єкти у секторі Газа.

З обох сторін було запущено сотні ракет: Ізраїль для їхнього перехоплення застосовує систему ППО “Залізний купол”.

Ізраїльські військові завдали потужного ракетного удару по вежі сектору Гази. За їхніми даними, там розміщувались “військові активи” ХАМАС та офіси міжнародних ЗМІ, яких бойовики використовували як “живий щит”.

Повідомляли про жертви з обох сторін. Зокрема, в ніч на 12 травня внаслідок ракетного обстрілу Тель-Авіва одна людина загинула, десятки були поранені. Ракети були випущені з сектору Газа. Є інформація про десятки загиблих і на палестинській території.