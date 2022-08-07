Ізраїль і палестинські бойовики домовилися про перемир’я в секторі Газа за посередництвом Каїра. Так, Ізраїль обстрілював палестинські об’єкти протягом вихідних, чим викликав зворотні ракетні удари більшої дальності.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Джерело в єгипетських службах безпеки повідомило, що Ізраїль погодився на пропозицію, а палестинський посадовець зауважив, що перемир’я набуде чинності о 20:00 у неділю.

Щоправда, жодна зі сторін поки що не опублікувала офіційне підтвердження про перемир’я.

Ізраїльські військові 5 серпня розпочали велику операцію “На зорі” проти “Ісламського джихаду”. В результаті ліквідували командувача радикального угрупування Тайсір аль-Джабарі та інших членів керівництва.

Своєю чергою, палестинське радикальне угруповання випустило близько 600 ракет по Ізраїлю, ракетні обстріли паралізували більшу частину півдня країни, зокрема постраждали Тель-Авів та десятки міст на півдні, поблизу сектора Газа. Вранці 7 серпня ісламісти з сектора Газа обстріляли ракетами Єрусалим. У західних передмістях залунали сирени, очевидці повідомили про вибухи. Це перший випадок атаки на Єрусалим на тлі нового загострення ситуації у регіоні в останні кілька днів. Про жертви не повідомлялося. Більшість ракет було перехоплено.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що операція триватиме скільки буде необхідно. Він наголосив, що робиться все можливе, аби уникнути жертв серед цивільного населення.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі підтвердив, що офіційні особи ведуть переговори з обома сторонами у “цілодобовому” режимі для врегулювання ситуації.