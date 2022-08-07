Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на власні джерела.
Джерело в єгипетських службах безпеки повідомило, що Ізраїль погодився на пропозицію, а палестинський посадовець зауважив, що перемир’я набуде чинності о 20:00 у неділю.
Щоправда, жодна зі сторін поки що не опублікувала офіційне підтвердження про перемир’я.
Ізраїльські військові 5 серпня розпочали велику операцію “На зорі” проти “Ісламського джихаду”. В результаті ліквідували командувача радикального угрупування Тайсір аль-Джабарі та інших членів керівництва.
Своєю чергою, палестинське радикальне угруповання випустило близько 600 ракет по Ізраїлю, ракетні обстріли паралізували більшу частину півдня країни, зокрема постраждали Тель-Авів та десятки міст на півдні, поблизу сектора Газа. Вранці 7 серпня ісламісти з сектора Газа обстріляли ракетами Єрусалим. У західних передмістях залунали сирени, очевидці повідомили про вибухи. Це перший випадок атаки на Єрусалим на тлі нового загострення ситуації у регіоні в останні кілька днів. Про жертви не повідомлялося. Більшість ракет було перехоплено.
Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що операція триватиме скільки буде необхідно. Він наголосив, що робиться все можливе, аби уникнути жертв серед цивільного населення.
Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі підтвердив, що офіційні особи ведуть переговори з обома сторонами у “цілодобовому” режимі для врегулювання ситуації.
- Нагадаємо, Ізраїль заявляв, що завдав авіаударів по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені з тієї території повітряні кулі для підпалу.
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розгорнула протиракетну систему “Залізний купол” по всій території країни через загрозу нового спалаху бойових дій.
- 5 серпня армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ завдала ударів по об’єктах в секторі Гази, ліквідувавши одного з командирів “Ісламського Джихаду”.