13 травня між Ізраїлем та палестинським "Ісламським джихадом" в Секторі Гази, було досягнуто угоду щодо припинення вогню.

Про це повідомляють The Jerusalem Post та The Times of Israel.

Зазначається, що угоду досягли завдяки посередництву Єгипту. Так, обидві сторони зобов’язуються не завдавати ударів по будинках або цивільних.

За даними ізраїльських ЗМІ, протягом години до домовленого припинення вогню “Ісламський джихад” продовжував пуски ракет. Внаслідок чого одна людина загинула.

Нагадаємо, що 11 травня палестинські бойовики в Секторі Газа завдали ударів по Ізраїлю 507 ракетами.

Ізраїльські військові завдали ударів по 158 об’єктам Палестинського ісламському джихаду. Так, під час авіаудару по квартирі в Газі перед світанком знищено керівника ракетно-пускового загону угрупування Алі Хасана Галі (Абу Мухаммада).