Про це повідомляють The Jerusalem Post та The Times of Israel.
Зазначається, що угоду досягли завдяки посередництву Єгипту. Так, обидві сторони зобов’язуються не завдавати ударів по будинках або цивільних.
За даними ізраїльських ЗМІ, протягом години до домовленого припинення вогню “Ісламський джихад” продовжував пуски ракет. Внаслідок чого одна людина загинула.
Нагадаємо, що 11 травня палестинські бойовики в Секторі Газа завдали ударів по Ізраїлю 507 ракетами.
Ізраїльські військові завдали ударів по 158 об’єктам Палестинського ісламському джихаду. Так, під час авіаудару по квартирі в Газі перед світанком знищено керівника ракетно-пускового загону угрупування Алі Хасана Галі (Абу Мухаммада).
- Ісламісти ХАМАСу є послідовними противниками Ізраїлю. Наразі на Близькому Сході спостерігається загострення військового конфлікту: представники ХАМАС здійснюють обстріли по території Ізраїлю, а ізраїльські ВПС обстрілюють об’єкти у секторі Газа.
- 26 травня 2021 року, 109 українців 13 громадян Молдови і 4 громадян Болгарії евакуювали з Сектору Гази, де нещодавно між Ізраїлем та ХАМАС тривали активні бойові дії.