Ізраїль відклав відкриття кордонів для вакцинованих туристів до серпня

Про це повідомляє місцева газета The Times of Israel.

Зазначається, що цей крок був зроблений у зв’язку з тим, що в Ізраїлі спостерігається зростання числа щоденних випадків зараження коронавірусом, який чиновники охорони здоров’я в значній мірі приписують більш заразному штаму Delta, привезеному з-за кордону інфікованими мандрівниками.

Також ізраїльтяни, які збираються за кордон, повинні будуть підписати декларацію з зобов’язанням не подорожувати до країн з високим рівнем епідемічної небезпеки.

Крім того, в країні повторно введуть правило щодо обов’язкового носіння масок у приміщенні, яке було відмінено минулого тижня, якщо в середньому за тиждень число випадків захворювання перевищить 100 осіб.

Згідно з останніми даними міністерства охорони здоров’я, наразі в середньому за тиждень щодня реєструється 94 нових випадки. Але за останні два дні було зареєстровано понад 100 нових випадків зараження, а число активних випадків зросло до 554.

“Наша мета зараз – в першу чергу захистити ізраїльських громадян від штаму Delta, який вирує по всьому світу. Водночас ми хочемо максимально мінімізувати шкоду повсякденному життю в країні. Тому ми вирішили діяти якомога раніше… щоб потім не заплатити високу. Якщо ми будемо дотримуватися правил і діяти відповідально, ми досягнемо успіху разом”, – зазначив прем’єрміністр країни Нафталі Беннет.