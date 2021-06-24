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Ізраїль відклав відкриття кордонів для вакцинованих туристів до серпня

Уряд Ізраїлю прийняв рішення відкласти до серпня заплановане на наступний тиждень відкриття кордонів для вакцинованих туристів.

Четвер, 24 червня 2021, 16:42

Про це повідомляє місцева газета The Times of Israel.

Зазначається, що цей крок був зроблений у зв’язку з тим, що в Ізраїлі спостерігається зростання числа щоденних випадків зараження коронавірусом, який чиновники охорони здоров’я в значній мірі приписують більш заразному штаму Delta, привезеному з-за кордону інфікованими мандрівниками.

Також ізраїльтяни, які збираються за кордон, повинні будуть підписати декларацію з зобов’язанням не подорожувати до країн з високим рівнем епідемічної небезпеки.

Крім того, в країні повторно введуть правило щодо обов’язкового носіння масок у приміщенні, яке було відмінено минулого тижня, якщо в середньому за тиждень число випадків захворювання перевищить 100 осіб.

Згідно з останніми даними міністерства охорони здоров’я, наразі в середньому за тиждень щодня реєструється 94 нових випадки. Але за останні два дні було зареєстровано понад 100 нових випадків зараження, а число активних випадків зросло до 554.

“Наша мета зараз – в першу чергу захистити ізраїльських громадян від штаму Delta, який вирує по всьому світу. Водночас ми хочемо максимально мінімізувати шкоду повсякденному життю в країні. Тому ми вирішили діяти якомога раніше… щоб потім не заплатити високу. Якщо ми будемо дотримуватися правил і діяти відповідально, ми досягнемо успіху разом”, – зазначив прем’єрміністр країни Нафталі Беннет.

  • Раніше повідомлялося, що Ізраїль успішно долає пандемію коронавірусу. Про це свідчить і те, що в лікарнях багатьох міст починають закривати COVID-відділення через відсутність хворих.
  • В Ізраїлі імунізували 600 дітей віком від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.
  • Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю скасувало обов’язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19.
  • Наприкінці квітня в Ізраїлі закрили останні два відділення для COVID-пацієнтів через відсутність нових заражень.
Теги: Delta, вакцина проти коронавірусу, вакцинація, Ізраїль, кордони, Коронавірус, туристи

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